Le Conseil fédéral a annoncé une réduction de 10 % en 2027 et de 11 % en 2028 du budget du Fonds national suisse. Traduit en termes concrets, cela représente environ 120 à 130 millions de francs en moins par année pour la recherche fondamentale. Sur 2 ans, près de 265 millions.

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Ces chiffres peuvent paraître abstraits. Ils ne le sont pas.

Je ne défends pas ici un intérêt personnel ni un financement particulier. Je m’interroge sur un choix structurel. La Suisse se définit comme une économie de l’innovation. Nous rappelons régulièrement que notre prospérité repose sur la qualité de nos hautes écoles, sur l’excellence scientifique, sur notre capacité à transformer la connaissance en valeur économique et sociétale. Or cette excellence ne naît pas spontanément dans le secteur privé. Elle commence par un investissement public stable et prévisible dans la recherche fondamentale.

Réduire de plus de cent millions par an le financement du Fonds national suisse n’est pas un ajustement technique. C’est un arbitrage politique.

On invoque le respect du frein à l’endettement et la nécessité d’assainir les finances fédérales. Ces principes sont légitimes. La rigueur budgétaire fait partie de la culture politique suisse. Mais toute rigueur suppose une hiérarchisation des priorités. Et c’est précisément là que la discussion devrait être plus transparente.

Où vont ces 120 à 130 millions par an ? Sont-ils explicitement redirigés vers un secteur jugé plus stratégique, la défense, la transition énergétique, les dépenses sociales ? Ou s’agit-il d’un ajustement global, dilué dans l’équilibre général du budget fédéral ?

Le budget total de la Confédération dépasse 80 milliards de francs. À cette échelle, la réduction du FNS représente environ 0,15 %. C’est marginal dans l’architecture globale des finances publiques. Mais dans l’écosystème scientifique, c’est considérable. Ce sont des projets qui ne verront pas le jour, des jeunes chercheurs qui hésiteront à rester en Suisse, des équipes qui passeront davantage de temps à rédiger des requêtes qu’à produire de la connaissance.

Lorsque le taux de succès diminue fortement, la dynamique change. La recherche devient un exercice d’endurance administrative. L’énergie investie dans la compétition dépasse celle consacrée à la créativité scientifique. À moyen terme, ce n’est pas spectaculaire. C’est plus subtil. C’est une érosion progressive.

Ce qui interpelle surtout, ce n’est pas seulement la coupe budgétaire. C’est l’absence de récit politique clair autour de cette décision. Toute réduction peut être défendue si elle s’inscrit dans une vision stratégique assumée. Si l’on estime qu’un autre domaine mérite prioritairement un renforcement, alors il faut l’expliquer. Si l’on considère que la recherche peut temporairement absorber un effort d’assainissement, il faut en présenter l’analyse d’impact.

Mais pour l’instant, le débat public reste étonnamment discret.

La question n’est pas de sanctuariser la recherche au détriment d’autres politiques publiques. La question est de savoir quel message nous envoyons en tant que pays. Dans un contexte international où les investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle, la biotechnologie ou l’énergie augmentent, réduire le financement de la recherche fondamentale est un signal. Peut-être assumé. Peut-être réfléchi. Mais alors il mérite d’être explicité.

Les citoyens financent la recherche par leurs impôts. Ils ont droit à une explication claire des arbitrages effectués. Ils ont droit de comprendre pourquoi un levier reconnu de prospérité à long terme devient un poste d’ajustement budgétaire à court terme.

Il ne s’agit pas d’alarmer inutilement. Il s’agit de poser une question simple : quelle est la stratégie scientifique de la Suisse pour les prochaines années ?

Car derrière 120 millions, il y a une orientation.

Et une orientation, en démocratie, se discute.