Depuis mars 2020, les morts du COVID représentent l’équivalent de 30 Boeing 737 qui s’abîment chaque jour sur le globe depuis janvier 2020.
Au total ce sont 16’000 Boeing qui se sont abîmés.
Dès décembre 2020 l’ingénierie aéronautique a mis au point une protection pour les voyageurs.
Combien d’entre nous continuerions à prendre l’avion sans recourir à cette protection?
👍🏻
"30 Boeing 737 s'abîment chaque jour sur Terre..."
Depuis mars 2020, les morts du COVID représentent l’équivalent de 30 Boeing 737 qui s’abîment chaque jour sur le globe depuis janvier 2020.
Au total ce sont 16’000 Boeing qui se sont abîmés.
Dès décembre 2020 l’ingénierie aéronautique a mis au point une protection pour les voyageurs.
Combien d’entre nous continuerions à prendre l’avion sans recourir à cette protection?
👍🏻