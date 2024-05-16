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sny
May 19, 2024

comment 2 mois et demi de confinement il y a 4 ans peuvent expliquer un manque d’immunité chez les jeunes enfants (donc <4ans). faudra m’expliquer…. et même chez les >4ans ils étaient pas à l’école et deux mois de confinement ne peuvent pas expliquer tout ça. par contre, probablement qu’une pandémie toujours en cours et qui amoindrit également les protections immunitaires peut expliquer bcp

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