Depuis le début de l'année, une épidémie de Parvovirus B19 sévit en Suisse et dans plusieurs pays européens. Le parvovirus B19, souvent associé à l’érythème infectieux ou "cinquième maladie", est généralement bénin chez les enfants et les adultes. Cependant, il représente un risque important pour les femmes enceintes.

Symptômes et Transmission

Chez les enfants, cette infection provoque des symptômes tels que fièvre modérée, maux de tête, rhume et éruptions cutanées sur les bras, les jambes et le corps, avec un rougissement caractéristique des joues. La maladie est bénigne et se résorbe spontanément en quelques jours. La transmission du virus se fait par les voies respiratoires, de manière similaire comme d’autres virus, tel le virus de la grippe, du RSV et du SARS-CoV-2-

Risques pour les Femmes Enceintes

Chez les femmes enceintes, ce virus peut représenter un risque significatif pour la santé du fœtus. Lorsque le Parvovirus B19 est contracté pendant la grossesse, il peut traverser le placenta et infecter le fœtus, entraînant des complications graves telles que l'anémie fœtale, des problèmes cardiovasculaires et, dans les cas extrêmes, la perte du fœtus.

Surveillance et Prévention

Plusieurs mères sont actuellement suivies après avoir été en contact avec des enfants infectés. La surveillance aide à réduire les risques pendant la grossesse. Ainsi, il est crucial d'informer les femmes enceintes sur ce virus.

Recommandations

Pour les femmes enceintes il est recommandé de :

Être vigilantes lors des contacts avec des enfants et des adultes malades.

Informer immédiatement leur gynécologue en cas de contact avec une personne infectée.

Faire un test sanguin pour vérifier la présence d’anticorps contre le Parvovirus B19.

Un test sanguin peut déterminer si la patiente est déjà protégée. En cas d'infection récente, une échographie hebdomadaire pendant trois mois peut détecter une anémie fœtale et permettre un traitement par transfusion si nécessaire.

Conclusion