📌Alerte Rougeole dans le canton de Genève
Suite aux cas de rougeole recensés dans le canton de Genève,
il est recommandé:
Un port de masque chirurgical dans tous les points de soins primaires du canton de Genève et ceci jusqu’à nouvelle recommandation du service du médecin cantonal.
Toute personne présentant des symptômes compatibles avec une rougeole de consulter (avec un masque FFP2) et d’effectuer une PCR .
“Attention: il faut appeler le cabinet médical avant la consultation pour l'informer de votre état et éviter de contaminer les autres patients (dans la salle d'attente ou de consultation.)”
pour tous les adultes nés après 1963 de vérifier leurs 2 doses de vaccin rougeole-oreillons-rubéole et d’effectuer toute dose manquante sans tarder. Ce rattrapage en début de nouvelle flambée permets d’éviter des nouvelles infections et complications (décès 1 sur 3’000 cas env.).
Pour les bébés dès 6 mois de vie: la vaccination avancée contre la rougeole doit être considérée en cas de contact avec un cas suspect et/ou confirmé.
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