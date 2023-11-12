Suite aux cas de rougeole recensés dans le canton de Genève ,

il est recommandé:

Un port de masque chirurgical dans tous les points de soins primaires du canton de Genève et ceci jusqu’à nouvelle recommandation du service du médecin cantonal.

Toute personne présentant des symptômes compatibles avec une rougeole de consulter (avec un masque FFP2) et d’effectuer une PCR .

“Attention: il faut appeler le cabinet médical avant la consultation pour l'informer de votre état et éviter de contaminer les autres patients (dans la salle d'attente ou de consultation.)”