Ce post fait appel aux journalistes d’investigation!

Fin mars 2021 sous ordre du préposé fédéral la plateforme du carnet vaccinal ne sera pas mise en ligne!

Le site mesvaccins.ch a été fermé suite à des révélations du média alémanique Republik.ch sur son manque de sécurité. Il héberge 450'000 données de vaccination, dont celles de 240'000 personnes vaccinées contre le Covid-19.

3 ans après, 3 blocs de questions restent sans réponse :

Pourquoi nos autorités n’ont-elles pas cautionné le financement de la plateforme mesvaccins.ch, alors que selon leurs dires, aucune donnée n'a été perdue, volée ou manipulée ? Les universités, les cabinets médicaux, les institutions de santé sont victimes de cyberattaques en Suisse. Même la ville de Rolle a été touchée. Mais est-ce une raison suffisante pour fermer ces établissements ? Quelles sont les sources du journal en ligne Republik qui a dénoncé la violation de données ? Les journalistes sont-ils rentrés illégalement dans la plateforme de mesvaccins.ch ? Et si oui, notre législateur ne reconnaît-il pas cette intrusion comme illégale et poursuivable en justice ? Dernier point: ne serait-ce que pour l’intérêt publique et de la collectivité, les dénonciateurs n’auraient-ils pas dû avertir la plateforme www.mesvaccins.ch au lieu de la dénoncer et de la laisser couler?

En conclusion, la fermeture de Mesvaccins.ch soulève d'importantes questions sur la sécurité des données en Suisse et l'approche des autorités face aux cyberattaques. La pertinence et l'unicité de cette plateforme pour les patients et les professionnels de la santé ne peuvent être ignorées. Il est primordial de clarifier les circonstances de sa fermeture et d'envisager sérieusement sa réouverture, afin de restaurer la confiance dans les systèmes de santé numériques et d'améliorer la coordination des soins.