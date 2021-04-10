Heureux d’annoncer la collaboration avec Yassine Dhif sur cette approche non conflictuelle à aborder l’hésitation vaccinale.
Vous hésitez à vous faire vacciner contre la COVID-19 ? Vous vous posez des questions sur la vaccination et vous n’avez pas la réponse à vos interrogations ?
Si vous n’êtes PAS encore vacciné contre la COVID-19 et/ou que vous HESITEZ à le faire, cette action de santé publique vous est destinée !
J’ai le plaisir de vous transmettre une action de santé publique intitulée « Se vacciner sans hésiter ! » que j’effectue dans le cadre de mon travail de MAS en pharmacie hospitalière sur la vaccination contre la COVID-19 sous l’égide de l’Université de Genève.
L’objectif principal est d’offrir un espace d’échange entre des professionnels de la santé (Dr. Alessandro Diana, pédiatre et vaccinologue et moi-même) et des citoyens qui hésitent à se faire vacciner et qui se posent des questions légitimes sur la vaccination. Cette action de santé publique se déroulera en plusieurs étapes d'avril 2021 à juillet 2021.
Lien vers l’action de santé publique : https://lnkd.in/dpChAjp
Vous êtes invités à répondre au questionnaire et à faire suivre ce message à minimum 10 personnes, en leur demandant de faire de même, etc… L’effet boule de neige cela devrait permettre de recruter pour l’action de santé publique un grand nombre de personnes qui hésitent à se faire vacciner !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter : yassine.dhif@hcuge.ch Merci d’avance pour votre participation !
Cordialement,
Yassine Dhif
Pharmacien interne MAS
yassine.dhif@hcuge.ch
Approche non conflictuelle pour aborder la vaccino-hésitation
Heureux d’annoncer la collaboration avec Yassine Dhif sur cette approche non conflictuelle à aborder l’hésitation vaccinale.
Vous hésitez à vous faire vacciner contre la COVID-19 ? Vous vous posez des questions sur la vaccination et vous n’avez pas la réponse à vos interrogations ?
Si vous n’êtes PAS encore vacciné contre la COVID-19 et/ou que vous HESITEZ à le faire, cette action de santé publique vous est destinée !
J’ai le plaisir de vous transmettre une action de santé publique intitulée « Se vacciner sans hésiter ! » que j’effectue dans le cadre de mon travail de MAS en pharmacie hospitalière sur la vaccination contre la COVID-19 sous l’égide de l’Université de Genève.
L’objectif principal est d’offrir un espace d’échange entre des professionnels de la santé (Dr. Alessandro Diana, pédiatre et vaccinologue et moi-même) et des citoyens qui hésitent à se faire vacciner et qui se posent des questions légitimes sur la vaccination. Cette action de santé publique se déroulera en plusieurs étapes d'avril 2021 à juillet 2021.
Lien vers l’action de santé publique : https://lnkd.in/dpChAjp
Vous êtes invités à répondre au questionnaire et à faire suivre ce message à minimum 10 personnes, en leur demandant de faire de même, etc… L’effet boule de neige cela devrait permettre de recruter pour l’action de santé publique un grand nombre de personnes qui hésitent à se faire vacciner !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter : yassine.dhif@hcuge.ch
Merci d’avance pour votre participation !
Cordialement,
Yassine Dhif
Pharmacien interne MAS
yassine.dhif@hcuge.ch