Augmentation des cas de coqueluche

En Suisse comme en Europe, les cas de coqueluche sont en hausse cette année. Causée par Bordetella pertussis, cette maladie est bénigne chez les adultes, mais dangereuse pour les nourrissons de moins de six mois.

Bien que les cas augmentent, nos autorités suisses ne sont pas alarmistes mais font un appel à la vigilance et à la prévention chez les femmes enceintes.

Les flambées doivent être signalées, car la maladie est particulièrement grave pour les nourrissons de moins de 6 mois de vie.

L’essentiel sur la coqueluche

La coqueluche est une infection respiratoire contagieuse par gouttelettes, débutant souvent par des symptômes grippaux, suivis de quintes de toux parfois sévères. Diagnostiquée par PCR, la maladie est souvent peu bruyante chez l’adulte et une antibiothérapie peut s’avérer nécessaire. Chez les nourrissons de moins de 6 mois de vie la coquleuche peut conduire à des problèmes respiratoires sévères (apnées, hospitalisations avec assistance respiratoire, …)

Vaccination des femmes enceintes : une mesure essentielle

La vaccination des femmes enceintes offre la meilleure protection pour protéger les nourrissons de moins de 6 mois (surtout les moins de 3 mois) de vie contre les complications sévères. La vaccination contre la coqueluche est recommandée dès le 1er trimestre de la grossesse, idéalement pendant le 2ème trimestre.

Un message aux gynécologues et les femmes enceintes