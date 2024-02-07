La Commission Fédérale pour les Vaccins/OFSP recommande depuis janvier 2024 la couverture vaccinale contre les méningocoques de type B.

Quelques informations confusiogènes ont circulé en début d’année autour du schéma vaccinal des 12 -24 mois de vie avec les Bexsero®. 2 ou 3 doses?

Voici ce qu’il faut retenir:

Schéma à 3 doses (SD3) : dès (2)-3 mois jusqu’à 23 mois de vie Schéma à 2 doses (SD2) : dès 24 mois de vie

Pour la couverture des méningocoques ACYW, le début de la couverture vaccinale désormais dès 12 mois de vie (anciennement 2 ans de vie) et schéma différent selon le vaccin:

MenQuadfi® (12- 23 mois) : schéma à 1 dose (SD1) Menveo® (12-23 mois) : schéma à 2 doses (SD2); schéma SD1 dès 24 mois de vie

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