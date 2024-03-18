Le Beyfortus® (niservimab) est un anticorps monoclonal. Par définition, il ne s’agit pas d’un vaccin, mais bel et bien d’un médicament!

Enregistré par Swissmedic en décembre 2023, la Suisse a édité des recommandations pour l'automne 2024-2025.

Nirsevimab (Beyfortus®) est un anticorps monoclonal recombinant humain contre le VRS développé par AstraZeneca et Sanofi. Il se lie à la protéine F (fusion) à la surface du virus VRS et inhibe la fusion entre le virus et la cellule hôte. Il possède une région Fc modifiée, ce qui prolonge sa demi-vie d'élimination en offrant une protection sur 6 mois.

Voici un extrait des recommandations:

Un défi logistique qui se profile

Les maternités suisses devront s’organiser entre octobre et avril pour proposer et administrer une dose de Beyfortus® à tous les nouveau-nés avant leur sortie.

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