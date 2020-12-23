Il faut tout d’abord accueillir et légitimer l’hésitation vaccinale, autant celle des patients que celle des professionnels de la santé!

En effet des études reportent que le taux d’hésitation vaccinale parmi des professionnels de la santé est le même que celui de leurs patients.

Finalement hésiter est la preuve formelle que notre cerveau est doté d’un potentiel de réflexion, de remettre en question une information et c’est notre cortex pré-frontal qui nous le permets!

Néanmoins notre cerveau analytique (le cortex pré-frontal) n’est pas à l’abri d’erreurs de logique. On peut tous commettre des erreurs de logique et de déduction, scientifiques et experts y compris!

Ce sont les biais de cognition (plus de 25 répertoriées) que la la METACOGNITION nous enseigne.

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs

Un biais de cognition fréquent est le biais d’abdication. De quoi s’agît-il?

Il s’agit d’un “raccourci” que notre cerveau met en place pour faire vite!

Par exemple, le fait que”mon cerveau” lise “ Y a -t-il un corrélation entre le vaccin de la rougeole et l’autisme?”…il a tendance d’aller directement à une conclusion de causalité en “abdiquant” le (renonçant au) processus analytique.

Ainsi hypothèses, observations et questions ne sont pas conclusion, attention au biais d’abdication.

Toutes et tous, experts et non experts, nous pouvons commettre cette “erreur de pensée” (le biais cognitif de l’abdication)

Soyons conscients de comment fonctionne notre cerveau (notre pensée)…cela peut nous aider à mieux comprendre les erreurs de logique que nous pouvons tous commettre.