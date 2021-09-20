Covid Newsletter du 20.09.21
Epidémiologie
Légère diminution des cas et des hospitalisations cette dernière semaine, mais situation "à haut niveau d’alerte"
Mixing and Fractional doses
Plusieurs pays ont à disposition plusieurs vaccins anti-Covid (17 vaccins anti- Covid administrés dans le monde)
Les seuls évidences à disposition pour un Mixing & Matching s'appliquent pour 1 dose de AstraZeneca et pour 1 dose de vaccin mRNA.
Les données démontrent une excellente réponses et efficacité immunitaire ainsi qu'un excellent profil de sécurité.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00420-5/fulltext
Des recherches sont en cours pour le fractionnement des doses vaccinales à disposition. A ce jour pas de recommandation pour un fractionnement vaccinal, ...on attend les évidences!
Les Pros & Contres pour une 3e dose
La protection des vaccins mRNA contre les complications du Delta n'a pas diminué (> 90%)!
Ainsi à ce jour pas d'arguments en faveur pour une généralisation de la 3e dose...qui sont à pondérer avec des potentiels effets secondaires à "médiation immunitaire" (comme la myocardite avec la 2e dose des vaccins à ARNm, le syndrome de Guillain-Barré avec les vaccins vectoriels)
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-8/fulltext
La 3e dose recommandée aux personnes immuno-supprimées n’est pas une dose de rappel! En effet il s’agît d’une dose additionnelle pour celles et ceux qui n’ont pas répondu aux 2 doses.
Swiss Covid Task Force
Les recommandations des stratégies de la SwissTask Force pour réduire le risque de tramsmissions dans les hautes écoles: gestes barrières, vaccinations, ventilation des pièces et détecteurs de CO2
https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/strategies-possibles-pour-reduire-les-transmissions-dans-les-hautes-ecoles/