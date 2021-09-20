Epidémiologie

Légère diminution des cas et des hospitalisations cette dernière semaine, mais situation "à haut niveau d’alerte"

Mixing and Fractional doses

Plusieurs pays ont à disposition plusieurs vaccins anti-Covid (17 vaccins anti- Covid administrés dans le monde)

Les seuls évidences à disposition pour un Mixing & Matching s'appliquent pour 1 dose de AstraZeneca et pour 1 dose de vaccin mRNA.

Les données démontrent une excellente réponses et efficacité immunitaire ainsi qu'un excellent profil de sécurité.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00420-5/fulltext

Des recherches sont en cours pour le fractionnement des doses vaccinales à disposition. A ce jour pas de recommandation pour un fractionnement vaccinal, ...on attend les évidences!