Chères et chers collègues et contacts,

pour cette édition du 28 décembre:

Epidémiologie

Situation toujours jugée comme alarmante dans toute la Suisse (et ailleurs!)...et la prévision d'une prochaine "vague" d'hospitalisation toujours d'actualité! https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

https://infocovid.smc.unige.ch/



Un point toujours aveugle...

...et dire que les tests rapides Covid-19 à faire à la maison (paper strip tests) pourraient mettre à genou la dynamique de cette vague et celles à venir! Souvenons-vous, comme mentionné dans plusieurs éditions précédentes... "je me lève le matin, je me brosse les dents, j''ai un petit mal de gorge et je fais mon test "papier" (strip test) à la maison!Même si 100-1000 fois moins sensibles que la PCR (à 10 jours), ces tests "maison", effectués les premiers jours des symptômes, détectent des cas positifs et contribuent massivement à contenir la propagation du Covid-19!

Article absolument à lire et à transmettre sans restriction:

https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/expert-frustrated-at-lack-of-rapid-at-home-covid-19-tests/

Expert frustrated at lack of rapid at-home COVID-19 tests | News | Harvard T.H. Chan School of Public Health



Stratégie de la vaccination contre le Covid-19 dans le canton de Genève

Lancement de la stratégie de vaccination contre la COVID-19 à Genève | ge.ch

Le canton de Genève lance sa campagne de vaccination lundi 28 décembre prochain. La vaccination est actuellement la seule mesure réellement efficace contre la COVID-19 et ses complications graves. Selon la stratégie définie par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les personnes vulnérables sont prioritaires afin de les protéger contre les formes graves de la maladie. Genève commencera par proposer la vaccination aux personnes âgées de plus de 75 ans. La vaccination sera gratuite et volontaire.

OFSP

Stratégie de vaccination COVID-19, administration de la vaccination, liste de contrôle sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html

La nouvelle variante anglaise du SARS-CoV-2, la VUI 202012/01 (variant under investigation, year 2020, month 12, variant 01)

Contagiosité 71% supérieure aux autres variantes (95% confidence interval 67% to 75%)sur les 3 méthodes PCR (testing, la méthode détectant "la protéine S " semblerait ne pas marcher très bien...mais "bon back up" avec les autres 2 méthodes (cela avait été prévu dès le début par les experts).

Contagiosité également plus élevée que les “souches non-variantes” chez les moins de 15 ans.

A suivre…Aucune évidence d"'inefficacité vaccinale" à ce jour. Si cela devait arriver, avec la technologie des vaccins RNA messagers (mRNA), il suffira de 6 semaines pour mettre à disposition le vaccin adapté avec le nouveau code (mRNA)

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4944



2 à 5 professionnels de la santé sur 10 hésitent à se faire vacciner...