Pour cette édition du 21 décembre:

Epidémiologie

En mode télégraphique : très haut risque de recrudescence à court terme... https://infocovid.smc.unige.ch/



La Suisse, le premier pays à homologuer un vaccin contre le Covid selon une procédure ordinaire (et non urgente!)





"Swissmedic autorise le vaccin de Pfizer/BioNTech. Selon les données analysées par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, la protection vaccinale est supérieure à 90 % sept jours après la seconde injection. Il s’agit de la première autorisation mondiale de ce vaccin dans le cadre d’une procédure ordinaire." https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulas

Et les premières vaccinations possibles dès la semaine du 28 décembre!

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-1872677187



La FDA a homologué le vaccin de Moderna le 18.12.2020 Après le vaccin de Pfizer/BioNTech, un 2e vaccin similaire (mRNA) https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-fda-authorization-moderna-covid-19-vaccine-us

Quelques questions fréquentes pour les vaccins à RNA messager (mRNA)

1) Est- ce que ces vaccins peuvent induire une mutagénèse? Non, le messager ARN reste dans le cytoplasme, instruit la cellule à produire uniquement les protéines "spike" et est dégradé dans les 2-3 jours 2) Quelles sont les contre-indications? La grossesse par manque de données. Pour les personnes allergiques à évaluer avec son médecin. Les personnes ayant présenté un Covid-19 , la vaccination est conseillée après 3 mois pour toute autre information consulter les sites de: Infovac https://www.infovac.ch/fr/infovac/actualites/862-vaccins-contre-covid-19-resultats-interimaires-d-efficacite-et-de-securite

UIGP

https://www.unige.ch/medecine/uigp/HUGhttps://www.hug.ch/covid



La nouvelle variante du SARS-CoV-2 anglaise "VUI-202012/01"

"Variant Under Investigation"...mais que sait-on? 17 mutations, dont la plus signifiante, la N501Y, dans la protéine spike qui se lie au récepteur ACE2 En théorie les changements de la protéine Spike peuvent résulter en une virulence plus accrue et une plus forte contamination entre personnes A ce jour aucune évidence de virulence accrue, mais l'hypothèse à confirmer d'une plus forte contagiosité. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857 Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK | The BMJ

Colloque des maladies infectieuses des HUG du 18.12.2020

Présentation par la Prof. Claire-Anne Siegrist sur les vaccins COVID-19. Absolument à voir et diffuser

colloque du 18.12 on Vimeo