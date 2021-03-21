Epidémiologie

on quitte la phase de "stabilité" pour atteindre la phase d'alerte 1 partout en Suisse...et dans le reste de l'Europe! En clair la "3e vague" est en train de se gonfler, la hauteur et l'impact de celle-ci …seront définies par nos comportements! La vaccination certes contribue à écraser cette vague..mais à ce jour pas “suffisante” à elle seule! https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Tester en absence des symptômes : le Conseil Fédéral renforce sa stratégie de dépistage depuis le 15 mars

En attendant l'arrivée des auto-test à faire à domicile... nos autorités prennent en charge le coût des tests antigéniques (pharmacie, centre de testing,...)

Pas besoin d'avoir des symptômes pour faire un test antigénique. A faire avant de voir des amis, des réunions et fêtes de famille (max 10 personnes) Ce dépistage à plus large échelle permet d'identifier les personnes asymptomatiques et d'arrêter de nombreuses chaînes de transmission! Tests réguliers au sein des entreprises et des établissements

Il est prévu de tester régulièrement les personnes asymptomatiques dans les écoles et les établissements. Ces tests peuvent être réalisés par les test antigéniques ou par PCR pooling

Tests PCR par pooling

"Pour le test PCR par pooling les prélèvements salivaires de plusieurs personnes sont mis en commun dans un échantillon mixte. Le laboratoire analyse l’échantillon mixte. Si le résultat de l’analyse est positif, il est nécessaire de refaire des prélèvements individuels pour savoir quelle personne est infectée. Dans un tel cas, il vous sera demandé de faire faire un test PCR individuel (par prélèvement nasopharyngé ou salivaire)"

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/tests-depistage-preventif

Test buccaux/salivaires (PCR)



Les tests PCR (frottis buccaux/ salivaires) validés en Suisse et très utiles pour ceux qui craignent/refusent le frottis naso-pharyngé, désormais dénommé "la biopsie du cerveau" (brain biopsy) Cf. Recommandations pour le diagnostic du Covid-19 (PDF 29.01.2021) dans https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html et l’éditorial du Dr Jean-François Balavoine dans la Revue Médicale Suisse https://www.revmed.ch/covid-19/Test-de-detection-salivaire-du-SARS-CoV-2

Campagne vaccinale



Alors que les cas augmentent, les seniors vaccinés en priorité sont moins touchés et moins hospitalisés. https://www.rts.ch/info/suisse/12053590-lefficacite-des-vaccins-anticovid-fait-ses-preuves-chez-les-seniors-en-suisse.html

L'efficacité des vaccins anti-Covid fait ses preuves chez les seniors en Suisse - rts.ch - Suisse



https://www.ge.ch/document/covid-19-effets-benefiques-vaccination-population-genevoise-canton-ouvre-campagne-vaccinale-aux-personnes-65-74-ans





Les enfants attrapent le Covid, les enfants transmettent le Covid, les personnes souffrant de LONG COVID améliorées après la vaccination (?)

Le mythe du début de la pandémie, des enfants qui n'attrapent pas / ne transmettent pas le Covid est complètement démystifié. Certes l'incidence des hospitalisations et de la mortalité sont nettement inférieures chez les enfants par rapport aux adultes et la période de contage (shedding) plus courte, mais le fardeau d'un LONG COVID chez les enfants est de plus en plus identifié et reconnu (troubles de la concentration et troubles cognitifs, inflammation systémique (cardiaque,…), etc.

Sur la base du fardeau du Long Covid plusieurs experts recommandent la vaccination chez les enfants (notamment avec le vaccin Johnson & Johnson, vaccin vectoriel déjà utilisé sur des milliers d'enfants en Afrique pour Ebola dès l'âge de 4 mois et parce que 1 seule dose) Quelques observations que les personnes souffrant d'un LONG COVID améliorent leur symptomatologie après la vaccination (A suivre avec les résultats définitifs des études en cours) Hypothèse d'une réplication virale à bas bruit (dans le système digestif ?) chez ces patients avec LONG COVID, qui après la vaccination- cette dernière induisant une forte réponse immunitaire- permettrait la clerarence complète du virus (A suivre) Les détails de ces titres dans l'interview du Dr Daniel Griffin de Colombia University, co-host de This Week in Virology, sur Medcram



THIS WEEK IN VIROLOGY