Epidémiologie

plus de 8'000 décès en Suisse et environ 4'000 nouveaux cas par jour. Re=1.05 https://www.covid19.admin.ch/fr/overview https://sciencetaskforce.ch/fr/page-daccueil/

Coronavax de Unisanté

A la même enseigne du coronachek développé très tôt en début de pandémie, dorénavant un outil utile pour patients et professionnels de la santé pour déterminer l'éligibilité à se faire vacciner! https://coronavax.unisante.ch/# (cliquer à droite de la première page "commencer l'évaluation"



Se faire vacciner dans le canton de Genève

https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccination

La nouvelle variante du SARS-CoV-2, B 1.1.7 et 501.V2

Afin d'éviter toute stigmatisation (cf. virus chinois...) apprenons à parler de la variante identifiée en Angleterre comme la variante B.1.1.7 (ou B 117) et celle identifiée en Afrique du Sud comme la variante 501.V2 L'analyse du serum de 20 patients ayant reçu le vaccin Pfizer/BioNTech a démontré le même taut de neutralisation de la variante SARS-CoV-2 B.1.1.7. Petits chiffres certes, mais allant dans le sens des observations à ce jour. A suivre. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.425740v1

Etude de Unisanté sur le test salivaires (PRE-PRINT!)

Etude comparative lausannoise (en pre-print), démontrant que les test PCR salivaires ont la même sensibilité des test PCR naso-pharyngés. caveat: comme le mentionne medRxiv les recherches publiées en pre-print (non peer-reviewed) font l'objet des avancées en recherche mais pas de changements des pratiques cliniques (à suivre...) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.23.20237057v1

Test rapides à faire à la maison

Toujours rien sur le front...et pourtant! (cf. anciennes éditions)



Grippe



Epidémiologie "sporadique" pour l'instant. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html A suivre ces prochaines semaines de l'impact des gestes barrière sur l'épidémie de grippe

Vaccin Moderna (mRNA 1273)



L'homologation du vaccin Moderna ne devrait tarder et attendue pour ces prochains jours.



Excellente semaine!