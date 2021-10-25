Epidémiologie

Augmentation des nouvelles infections cette dernière semaine un peu partout en Suisse

La FDA recommande (au CDC) le schéma suivant pour la 3 dose de rappel

Pour ceux ayant reçu les 2 premières doses de Pfizer/BioNTech et Moderna: 3e dose pour les 65 + ans et 18-64 ans avec facteurs de risque dès 6 mois après

Pour ceux ayant reçu 1 dose de J&J: 3e dose pour les 18+ ans dès 2 mois après

