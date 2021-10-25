Covid Newsletter 25.10.21
Epidémiologie
Augmentation des nouvelles infections cette dernière semaine un peu partout en Suisse
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
La FDA recommande (au CDC) le schéma suivant pour la 3 dose de rappel
Pour ceux ayant reçu les 2 premières doses de Pfizer/BioNTech et Moderna: 3e dose pour les 65 + ans et 18-64 ans avec facteurs de risque dès 6 mois après
Pour ceux ayant reçu 1 dose de J&J: 3e dose pour les 18+ ans dès 2 mois après
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-takes-additional-actions-use-booster-dose-covid-19-vaccines
Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Takes Additional Actions on the Use of a Booster Dose for COVID-19 Vaccines | FDA
La validation de la 3e dose en Suisse est attendue pour ces prochains jours
https://www.rts.ch/info/suisse/12577026-la-validation-de-la-dose-de-rappel-contre-le-covid19-attendue-rapidement-en-suisse.html
La vaccination des 5-11 ans
Lors de la réunion de l’Advisory Committee du 26 octobre la FDA va probablement valider la vaccination pour les 5 -11 ans
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-october-26-2021-meeting-announcement
Taux d'hospitalisations par classe d'âge
Site du CDC avec graphiques “interactifs” des hospitalisations par classe d'âge
Etudes- The COVID STEROID 2 RANDOMIZED TRIAL
Effect of 12 mg vs 6 mg of Dexamethasone on the Number of Days Alive Without Life Support in Adults With COVID-19 and Severe Hypoxemia
Pas de supériorité demontrée avec “12 mg Dexaméthasone” verus “6 mg de dexaméthasone”
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785529