Epidémiologie

On navigue à environ 2000 cas/ jour en Suisse, situation apparemment "stable" avec effet des mesures en vigueur depuis quelques semaines. Mais la haute vigilance reste de mise pour ces prochaines semaines! En effet, rappelons-nous: la période "stable" de l'été, celle précédant la 2e vague, comptait moins de 100 cas/ jour, sans dire du variant B117 (identifié en UK) qui devient de plus en plus fréquent en Suisse… https://infocovid.smc.unige.ch/

Informations utiles pour les centres de vaccinations

Fiches d'information: vaccination contre le vaccin COVID; Administration de la vaccination contre le COVID: liste de contrôle sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html#-1424453526

Recommandations très claires de la vaccinations contre le Covid pour les personnes allergiques sur

Risques du COVID sans et avec vaccination

Un outil facile et visuel développé par une équipe du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Cress) de l’Inserm permet de visualiser son risque pour le Covid-19 avec et sans vaccin!

https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines/

Test antigéniques à faire à la maison



La FDA les a approuvés le 15 décembre...quand est-ce on va les considérer sous nos latitudes?



Adios Corona



Conseils éclairés...et très pratiques comme comment réutiliser les masques FFP ( 1 heure au four à 70°) /masques chirurgicaux (méthode enveloppe des 7 jours) recommandation du port du masque dans les toilettes (aérosol par la chasse d'eau) et autres conseils sur https://www.adioscorona.org/



UCSF COVID Rounds



Variant identifié en UK pas "of concern" pour les vaccins contre le COVID, variants identifiés en Afrique du Sud et Brésil partiellement "of concern" pour les vaccins contre le COVID, plus d'explications immunologiques sur les variants, notamment les mutations des variants sur les RBD et NTD domains de la protéine spike et bien plus sur "The Immunology of SARS-CoV-2 variants: Natural Infections and vaccines” de Shane Crotty