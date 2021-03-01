Epidémiologie

Situation épidémiologique en Suisse en "phase de contrôle" avec environ 1'000 à 1’300 nouveaux cas par jour avec diminution des hospitalisations. La situation est jugée en phase de contrôle: cela veut dire que les gestes barrières se sont révélés efficaces et vigilance à ne pas les relâcher! Plus de 900'000 doses de vaccins administrées, donc 220'00 personnes complètement vaccinées. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Efficacité vaccinale BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting



Étude en Israël sur quasi 600' 000 personnes démontrant une diminution sensible sur les infections symptomatiques et asymptomatiques, les formes sévères et les hospitalisations! La diminution des cas asymptomatiques vient renforcer le faisceau des évidences que les vaccins contre le Covid seraient efficaces contre la transmission! https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_coronavirus Ces données sont corroborées par d'autres études https://www.authorea.com/users/332778/articles/509881-single-dose-bnt162b2-vaccine-protects-against-asymptomatic-sars-cov-2-infection?access_token=-hDTQsMUXcCPSpdZV_Lmpg

Dexaméthasone RECOVERY trial confirme l'efficacité de la dexaméthasone pour les patients hospitalisés (ayant besoin d'oxygène...) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436?query=featured_coronavirus



Les Variants

Excellentes explications avec infographie à l'appui pour une revue sur les variants pertinents https://www.scientificamerican.com/video/a-visual-guide-to-the-new-coronavirus-variants1/

A Visual Guide to the New Coronavirus Variants - Scientific American

Les Antivax seraient-ils victimes d'un bas niveau de la pensée analytique?

Intéressante étude métacognitive mettant en avant le bas niveau de la capacité analytique des antivax. https://digest.bps.org.uk/2021/02/23/belief-in-conspiracy-theories-is-associated-with-lower-levels-of-critical-thinking/ En effet, on peut constater sur plusieurs de leurs vidéos beaucoup d'erreurs de logique, biais d'abdication (= interpréter une hypothèse pour une conclusion) et autres erreurs hypothético-déductives!



COVID-19 Communication—The Need for Humanity, Empathy, and Grace

