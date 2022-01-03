Epidémiologie

Explosion des nouvelles infections et ré-infections, système sanitaire toujours sollicité. https://www.covid19.admin.ch/fr/weekly-report/situation

Omicron représente un danger pour les séronégatifs aux SARS-CoV-2: quelle stratégie vaccinale alignée aux objectifs actuels de santé publique?

Le moment est venu d'arrêter de vouloir convaincre à tout prix les non-vacciné.e.s et les hésitant.e.s, mais d'inviter les indécis.e.s à et les parents des 5-11 ans à effectuer une sérologie pré-vaccinale pour s'auto-determiner!

Les réponses cellulaires (T cells) induites par les vaccins et l'infection naturelle confèrent une excellente protection contre les complications de Omicron

On ne le répète pas assez: une immunité contre Delta -et les variants pré-Delta- confère une bonne protection contre les complications d’une ré-infection! Un pré-print de la sérieuse South African Medical Research Council (SA-MRC) qui met en avant l'immunité cellulaire conférant une excellente protection acquise avec la vaccination et l'infection naturelle contre les complications de Omicron. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.26.21268380v1

Arriverait-on au bout de la pandémie et au début de l'endémie à SARS-CoV-2?

L'endémicité est le point final de cette pandémie. Omicron, plus contagieux (R0=10), s'avère pour l'instant responsable de moins d'hospitalisations que Delta, va continuer à générer des complications, notamment chez les séronégatifs au SARS-CoV-2! Quelques tentatives des prévisions des mois à venir dans https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid-19-pandemic-end

Paxlovid

Autorisation de la FDA le 22.12.21 pour l'utilisation du nirmatrelvir 300 mg (2 comprimés de 150 mg/j) plus ritonavir 100 mg (1cp de 100 mg/j ) par voie orale et pendant 5 jours https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/statement-on-paxlovid-drug-drug-interactions/ Vidéo explicative du Prof. Roger Seheult sur

Etudes