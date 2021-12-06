Epidémiologie

Poursuite de la dégradation épidémiologique, comme prévu et dans la logique des choses. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Omicron

selon les données d'Afrique du Sud Omicron est 2-3 fois plus contagieux que Delta, reste encore à déterminer si plus virulent. https://www.nature.com/articles/d41586-021-03614-z Tous les systèmes de suveillance sont en place, mais nous devons accorder le temps nécessaire pour ces conclusions tant attendues (10 -15 jours?)...le temps de notifier les hospitalisations qui surviennent 10 jours après l’infection/ré-infection! https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron

Stratégie vaccinale



pour les 65 + ans: ne pas tarder pour la 3e dose qui va réactiver la mémoire. Le schéma vaccinal du Covid est un schéma à 3 doses, tout comme celui de l'hépatite B ou de l'encephalite à tique.

pour les 16-64 ans: 3e dose aussi dès 6 mois après. Enore plus que de renfocer l'efficacité contre les complications d'une réinfection, cette dose booster permettra d'augmenter l'efficacité contre la ré-infection Pour rappel à ce jour toute les évidences convergent pour une excellente efficacité des vaccins actuels contre les complications de Omicron: ne pas discontinuer un schéma vaccinal initié en voulant attendre une nouvelle version vaccinale pour Omicron.

Pour les indécis.es

autour de nous ne pas hésiter à leur conseiller une sérologie pré-vaccinale! La majorité de celles et ceux qui présentent une sérlogie négative s'auto-détermine en choisissant de s'exposer au Covid. Celles et ceux avec une sérologie positive (indépendamment du taux) peuvent opter pour 1 seule dose vaccinale (primo-vaccination), et celles et ceux qui refusent la vaccination peuvent compter (à ce jour) sur une bonne protection contre les complications lors d'une éventuelle ré-infection https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406813/

La vaccination des 5-11 ans