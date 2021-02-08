Epidémiologie

Les indicateurs de la tendance épidémique sont en début de phase ascendante...



Dès le 8 février testing des personnes en quarantaine dès J7 et si test négatif levée de la quarantaine

https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve

https://infocovid.smc.unige.ch/

https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-chiffres