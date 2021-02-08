Covid Newsletter du 08.02.21
Epidémiologie
Les indicateurs de la tendance épidémique sont en début de phase ascendante...
Dès le 8 février testing des personnes en quarantaine dès J7 et si test négatif levée de la quarantaine
https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve
https://infocovid.smc.unige.ch/
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-chiffres
Testing. Et si on changeait de stratégie?***
Michael Mina, professeur d'épidémiologie à Harvard, milite depuis des mois pour ce qu'il a appelé des tests de mauvaise qualité, crappy tests, soient considérés en terme de dépistage et non de diagnostic.
Selon ce chercheur d'Harvard et son équipe , mieux vaut des tests rapides à 1 dollar, peu précis mais possible d'être réalisés plusieurs fois par semaine auprès de toute la population.
Prof Michael Mina avance également que la stratégie des auto-tests (à faire à domicile) 2-3 fois par semaine à toute la population serait plus "cost-effective" que les lockdowns, en bloquant ainsi un plus grand nombre de chaînes de transmissions,...et tout en permettant une reprise économique avec une réouverture de secteurs économiques au bord du collapsus!
Swissmedic
Swissmedic analyse en continu les données pour le vaccin d’AstraZeneca qui lui sont présentées...et exige des données supplémentaires
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/coronavirus-impfstoff-astrazeneca-weitere-daten-verlangt.html
Vaccin Sputnik V
Publication peer-reviewed du vaccin vectoriel incluant 2 adénovirus (rAd26-S et rAd5-S) pour la dose 1 et 2 démontrant une efficacité de 91.6 %!
Excellente étude à lire dans
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
Efficacité de la vaccination
Des études observationnelles- notamment en Israël- suggèrent l'évidence de l'efficacité de la vaccination avec diminution des cas, complications et décès chez les seniors!
https://github.com/hrossman/Patterns-of-covid-19-pandemic-dynamics-following-deployment-of-a-broad-national-immunization-program/blob/main/2021-02-03%20%20-%20Patterns%20of%20covid-19%20pandemic%20dynamics%20following%20deployment%20of%20a%20broad%20national%20immunization%20program.pdf
Faisceaux d'évidences convergents sur l'évasion vaccinale des variants contenant la mutation E484K (cf. édition du 1 février)
Swiss Task Force
Position de la Swiss Task Force sur le coronascepticisme à lire dans