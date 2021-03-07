Épidémiologie

Environ 1'200 nouveaux cas par jour en Suisse (comme lors du pic de la 1ère vague!), diminution sensible des hospitalisations.

La stratégie des auto-tests- les fameux "crappy tests" à faire à domicile prends enfin forme😊😊😊

"Le Conseil fédéral fonde passablement d’espoirs sur les auto-tests, qui n’ont toutefois pas encore été validés par l’OFSP, toujours dans l’attente de garanties quant à leur fiabilité, notamment sur les personnes non symptomatiques. Alain Berset et le gouvernement espèrent obtenir suffisamment de données d’ici à début avril"

Une fois ces autotests validés, le gouvernement envisage même de pouvoir en fournir à la population à raison de cinq par personnes et par mois"

https://www.heidi.news/sante/le-conseil-federal-veut-prendre-a-sa-charge-tous-les-tests-de-depistage-de-covid-19

Le Conseil fédéral veut prendre à sa charge tous les tests de dépistage de Covid-19 - Heidi.news

www.heidi.news

“L’assouplissement envisagé des mesures contre la pandémie nécessite de muscler le dispositif de dépistage, affirme-t-on à Berne. Le Conseil fédéral propose donc de prendre à la charge de la Confédération «le coût de tous les dépistages» et prévoit pour ce faire une enveloppe estimée à plus d’un milliard de francs, a-t-il fait savoir vendredi 5 mars 2021. Les cantons ainsi que le Parlement vont être consultés et la décision définitive sera annoncée le 12 mars, pour une potentielle entrée en vigueur”

L'Allemagne vient d'annoncer la même stratégie!

Dans un post sur Twitter Prof. Michael Mina de Harward félicite la Suisse d'être le 1er pays à adopter cette stratégie et souhaite que les EU ne tardent pas...

https://twitter.com/michaelmina_lab?lang=fr

