Epidémiologie

…et "les études de simulation de l’ECDC prévoient que, pour les pays européens ayant une couverture vaccinale similaire à celle de la Suisse, la charge maximale d’hospitalisations à la fin du mois de novembre 2021 pourrait dépasser celle de l’année dernière"!

Nette dégradation de la situation épidémiologique avec augmentation des cas

OFSP

Toutes les recommandations relatives à la vaccination de rappel avec un vaccin à ARNm mise à jour sur le site de l'OFSP depuis le 4 novembre:

Vaccination des 5-11 ans

Les enfants, même si moins atteints de la maladie COVID, bénéficient de la vaccination au même titre que les autres catégories ...et ceci d'autant plus depuis que Delta a changé les règles du jeu!

Le CDC recommande la vaccination des 5-11 ans depuis le 5 novembre.

CDC Recommends Pediatric COVID-19 Vaccine for Children 5 to 11 Years | CDC Online Newsroom | CDC

www.cdc.gov

CDC Director Rochelle P. Walensky, M.D., M.P.H., endorsed the CDC Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation that children 5 to 11 years old be vaccinated against COVID-19 with the Pfizer-BioNTech pediatric vaccine.

Covax

Les pays riches qui oublient leurs promesses de 2020 à redistribuer 2 milliard de doses, occupés à s'accaparer des doses vaccinales… dont certains ne savent même pas quoi en faire!

Etudes

La fluvoxamine, un antidépresseur sur le marché depuis 25 ans s'est avéré éviter des consultations et des hospitalisations chez des patients atteint du Covid dans une étude randomisée avec groupe contrôle (placebo) sur 1400 patients.

A noter que l'étude a été arrêté prématurément parce que les analyses intermédiaires avaient atteint l’efficacité présumée!

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00448-4/fulltext

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02988-4

Le mécanisme cellulaire de la fluvoxamine dans la diminution de l'inflammation avec effet direct sur la mithochondrie à visualiser dans l'excellente vidéo explicative du Prof Seheult sur MedCram.com