Covid Newsletter du 10.01.22
Épidémiologie
Poursuite des infections et ré-infections à Omicron https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Omicron et sa plus faible pathogénie comparée à Delta, qui installe un faux sentiment de sécurité: prévisions épidémiologiques sur un volet pas très connu de Worldmeter, à consulter sur:
https://covid19.healthdata.org/switzerland?view=cumulative-deaths&tab=trendhttps://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/02-COVID-Su-508.pdf
Covid chez les enfants
Étude comparant l'immunité contre SARS-CoV-2 (et rôle de l'immunité des hCoV) entre 91 enfants et 154 adultes, démontrant une immunité humorale et cellulaire plus robuste contre SARS-CoV-2 chez les enfants que chez les adultes.
https://www.nature.com/articles/s41590-021-01089-8
Ces données corroborent les recommandations suisses à la non recommandation de la vaccination chez les 5-11 ans qui ont présenté une infection à SARS-CoV-2!
Les enfants avec obésité et co-morbidité particulièrement à risque de complications lors de la primo-infection à SARS-CoV-2 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a3.htm
Une mise au point du CDC sur la safety de la vaccination Covid chez les 5-11 ans sur
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/02-COVID-Su-508.pdf
Questionnaire pour les professionnels de la santé : merci de votre participation