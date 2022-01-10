Épidémiologie

Omicron et sa plus faible pathogénie comparée à Delta, qui installe un faux sentiment de sécurité: prévisions épidémiologiques sur un volet pas très connu de Worldmeter, à consulter sur:

Poursuite des infections et ré-infections à Omicron https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Covid chez les enfants

Étude comparant l'immunité contre SARS-CoV-2 (et rôle de l'immunité des hCoV) entre 91 enfants et 154 adultes, démontrant une immunité humorale et cellulaire plus robuste contre SARS-CoV-2 chez les enfants que chez les adultes.

https://www.nature.com/articles/s41590-021-01089-8

Ces données corroborent les recommandations suisses à la non recommandation de la vaccination chez les 5-11 ans qui ont présenté une infection à SARS-CoV-2!

Les enfants avec obésité et co-morbidité particulièrement à risque de complications lors de la primo-infection à SARS-CoV-2 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a3.htm