Epidémiologie

Poursuite de la diminution des nouveaux cas et indicateurs de tendance épidémique et d'impact sur le système sanitaire en diminution https://www.covid19.admin.ch/fr/overview Situation à réévaluer ces prochaines semaines ...avec la baisse des températures annoncées!

La Suède et le Danemark ne recommandent pas le vaccin Moderna chez les moins de 18 ans

Les agences de santé de la Suède et du Danemark ne recommandent pas le vaccin Moderna chez les jeunes de moins de 18 ans à cause du risque établi de myocardite vaccinale (6/100'000, lors de la 2e dose) survenant chez les garçons de moins de 30 ans https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/

A se demander pourquoi ces agences de santé ne considèrent pas que ces mêmes patients présentent 6 fois plus de risque de myocardite/péricardite lors d'une exposition au Delta et que les données reportées par le CDC concernaient les 2 vaccins mRNA (?) https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf



L'iniquité vaccinale est le meilleur allié du Covid.

Les pays riches qui ne redistribuent pas leur dose à Covax "non seulement sont immoraux mais stupides!" (propos de Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, minute 26)

Faux certificats dans le Canton de Genève et Vaud

Annonce de la police vaudoise et genevoise qu'une centaine de faux certificats Covid auraient été delivrés par des personnes habilitées . https://www.rts.ch/info/regions/12552104-enquete-sur-une-centaine-de-faux-certificats-covid-vaudois-et-quatre-arrestations-a-geneve.html La Direction Générale de la Santé du canton de Genève rappelle à toutes les personnes habilitées et responsables dans l'exercice de leurs fonction à dénoncer ces crimes en se faisant préalablement délier du secret professionnel: "Obligation de dénoncer - Dans le canton de Genève, toute personne occupant une fonction publique, qui dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est obligé de le dénoncer aux autorités de poursuite pénale. Elles sont néanmoins tenues de se faire délier du secret professionnel préalablement. "

Sérologie pré-vaccinale pour les indécis.es