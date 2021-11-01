Epidémiologie

Augmentation des cas (+ 35%) et des hospitalisations (+8.8%) https://www.covid19.admin.ch/fr/weekly-report/situation

3e dose

Annoncé le 18 octobre, Swissmedic confirme le 26 octobre l’enregistrement de la 3e dose pour certains groupes de la population. Les personnes particulièrement à risque peuvent donc recevoir un rappel de vaccination afin de continuer à être adéquatement protégées contre les évolutions sévères de la maladie Covid-19. Contrairement à Comirnaty, cette vaccination de rappel avec Spikevax a lieu avec une demi-dose. Les patients dont le système immunitaire est affaibli peuvent recevoir une troisième dose du vaccin. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/genehmigung-booster-impfung.html

Qui peut bénéficier dʼune vaccination de rappel ?

Les vaccins à ARNm de Moderna et de Pfizer/BioNTech sont autorisés pour une vaccination de rappel de groupes spécifiques de personnes.



Une dose de rappel est recommandée dans les cas suivants : personnes à partir de 65 ans

résidents dans les maisons de retraite, les EMS ou les structures d’accueil de jour pour personnes âgées. La vaccination de rappel peut avoir lieu dès six mois après la vaccination complète (immunisation de base). En outre, elle doit être effectuée, dans la mesure du possible, avec le même vaccin que celui administré lors des deux premières injections.

Les recommandations de vaccination détaillées seront publiées ces prochains jours. Les cantons sont responsables de l’exécution de la vaccination de rappel ; ils décident du moment à partir duquel les personnes concernées peuvent s’inscrire et ils se préparent à pouvoir commencer les vaccinations de rappel dès la mi-novembre. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#1397643408

Swiss National Covid Task Force