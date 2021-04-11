Epidémiologie

En clair le variant B117 est plus contagieux…et dans cette prolongation du match le virus marque des buts!

Poursuite de l'augmentation des cas depuis 4 semaines consécutives (plus de 2'000 cas par jour en Suisse)

Auto-tests***

Depuis le 7 avril il est possible de se procurer gratuitement 5 auto-tests pas mois.

Il suffit de se présenter en pharmacie avec sa carte d'assurance maladie.

Ceux qui pensent que ces auto-tests sont des mauvais outils de dépistage

https://www.rts.ch/info/suisse/12109867-les-autotests-de-mauvais-outils-de-depistage-selon-certains-experts.html

devraient "reconsiderer leur jugement"!

Les auto-test ne remplacent pas un test diagnostic (à effectuer si symptômes) mais à des dépister des personnes asymptomatiques qui n'auraient pas "consulté"sans disposer de ces tests.

Lire ou relire en lecture attentive l'article RETHINKING Covid 19 sensitivity de Michael Mina sur NEJM.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2025631