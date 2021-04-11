Covid Newsletter du 12.04.2021
Epidémiologie
Poursuite de l'augmentation des cas depuis 4 semaines consécutives (plus de 2'000 cas par jour en Suisse)
En clair le variant B117 est plus contagieux…et dans cette prolongation du match le virus marque des buts!
Auto-tests***
Depuis le 7 avril il est possible de se procurer gratuitement 5 auto-tests pas mois.
Il suffit de se présenter en pharmacie avec sa carte d'assurance maladie.
Ceux qui pensent que ces auto-tests sont des mauvais outils de dépistage
https://www.rts.ch/info/suisse/12109867-les-autotests-de-mauvais-outils-de-depistage-selon-certains-experts.html
devraient "reconsiderer leur jugement"!
Les auto-test ne remplacent pas un test diagnostic (à effectuer si symptômes) mais à des dépister des personnes asymptomatiques qui n'auraient pas "consulté"sans disposer de ces tests.
Lire ou relire en lecture attentive l'article RETHINKING Covid 19 sensitivity de Michael Mina sur NEJM.
Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment | NEJM
Vaccin Astra Zeneca et thromboses du sinus caverneux
Lien possible entre le vaccin Astra Zeneca et thromboses du sinus caverneux chez des jeunes personnes.
Le mécanisme évoqué serait celui d'une thrombocaytopénie thrombotique induite par une activation des anticorps anti-plaquettaires contre PF4
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
2 références à lire sur le NEJM
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840
Vaccin mRNA et impact sur la transmission
de plus en plus d'évidences que les vaccins mRNA contribuent sensiblement à arrêter la transmission
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab229/6167855
Assurer la sécurité des employés au travail
La Swiss Covid 19 National Task Force prends position sur la sécurité des employés au travail sur le Policy Brief du 31 mars 2021
https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/assurer-la-securite-des-employes-au-travail/
Covid data Tracker weekly review du CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
Special Medical Grounds de UCSF
La vaccins sont LA solution pour s'en sortir mieux et plus rapidement de cette pandémie
THIS WEEK IN VIROLOGY
Podcast scientifique, informel et informatif, qui depuis 2008 couvre les sujets sur les virus, et qui a gagné en audience depuis la pandémie