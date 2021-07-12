Epidémiologie

Les courbes se verticalisent dans plus de 12 pays …et même en Suisse! Certes les cas restent bas, mais une agumentation des cas de 100/jour à 200/jour et il y a 3 jours à 323/jour nous indique que l'ascension de la courbe des contaminations n'est pas linéraire, mais bel et bien logaritmique! https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html https://covid19.who.int/





Les antagonistes de l’interleukine-6 (IL-6), désormais recommandés par l’OMS pour les patients gravement malades.

Après la cortisone en septembre 2020, l’OMS recommande l'administration des antagonistes IL-6 (tocilizumab et le sarilumab) sur la base d’une méta-analyse effectuée sur 27 essais cliniques incluant plus de 10’000 patients. 15 % de réduction du risque de la mortalité 28% de réduction de recourir à la ventilation mécanique https://www.who.int/fr/news/item/06-07-2021-who-recommends-life-saving-interleukin-6-receptor-blockers-for-covid-19-and-urges-producers-to-join-efforts-to-rapidly-increase-access

“L’OMS encourage également les entreprises à conclure des accords de licences volontaires transparents et non exclusifs par l’intermédiaire de la plateforme du C-TAP et du Medicines Patent Pool, ou à renoncer aux droits d’exclusivité”.

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/EOI-COVID-19_v3_0.pdf

La "dépression Delta" qui pourrait s'abattre sous nos latitudes

C'est bien à ce variant qu'il faut s'en prendre et non aux experts qui annoncent la vague Delta, et c'est bien ce variant qui vient chambouler la pause estivale qu'on esperérait toutes et tous! Variant Delta: 70% plus contagieux, présent à 50% en Suisse et sous peu la souche dominante. La bonne nouvelle dans la nouvelle est que les personnes immunes (ayant présenté la maladie et/ou vaccinés) sont hautement protégées contre les complications. Ainsi les personnes au bénéfice de la vaccination mRNA présentent une protection contre l'infection à 88% (95% contre le variant Alpha), mais une protection à 96% contre les hospitalisations et 100% contre les décès. Sans véritable surprise le fardeau des complications et des décès va être déplacé sur les adultes (majoritairement les 20-65 ans) qui n'ont pas encore été exposés à la maladie et non-vaccinés.

Une équation simple

On sera toutes et tous exposés au COVID! Soit par le virus sauvage et mutant soit par la vaccination. "Quel est votre choix?" https://www.heidi.news/sante/les-dix-questions-que-vous-vous-posez-sur-les-vaccins-covid-19-en-suisse



Comment “atteindre” les 40% des adultes non-vaccinés qui sous-évaluent le risque des complications de la maladie?

Avant tout ne pas perdre de vue que derrière toute hésitation se cache toujours une interogation qui n'a pas trouvé de réponse...et quand on trouve pas les réponses à nos questions …on hésite (biais d'omission)! On devrait ainsi plutôt parler des vaccino-interrogateurs avant de parler des vaccino-hésitants! L'approche conseillée face à l'interrogation vaccinale: Écouter sans interrompre Ne pas juger le contenu de l'interrogation Demander à la personne si elle désire des informations et lui demander quelles informations ("Ask-Offer-Ask") Soutenir le vaccino-interrogateur dans son ambivalence https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340751/WHO-EURO-2021-2281-42036-57837-eng.pdf Pour aller plus loin et envisager une formation spécifique pour les professionnels de la santé cf. le e-workshop du Prof. Stephen Rollnick https://psychwire.com/eworkshops/addressing-vaccine-hesitancy Addressing Vaccine Hesitancy eWorkshop with Dr Stephen Rollnick | Psychwire et indiquer aux vaccino-interrogateurs/hésitants l'action de santé publique informative de Yassine Dhif, pharmacien aux HUG https://fr.surveymonkey.com/r/ActionSantePublique