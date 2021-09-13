Covid Newsletter du 13.09.21
Épidémiologie
Stabilisation des nouvelles infections à haut niveau,…mais augmentation des hospitalisations partout en Suisse!
Taux d'occupation de 33 % aux soins intensifs des patients Covid (9/10 non vaccinés)
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Efficacité des vaccins mRNA contre les complications
L'efficacité des vaccins mRNA contre les complications (hospitalisations, décès) est de 90%. C'est l'efficacité contre l'infection (variant Delta peut s'infiltrer dans le naso-pharynx) qui a baissé aux alentours de 40-80%
Femmes enceintes et vaccination Covid
Une femme enceinte a les mêmes risques de complications qu'une femme de 65 ans et présente des risques accrus de prématurité!
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
Sous peu l'OFSP devrait redéfinir la recommandation de la femme enceinte avec abolition de la déclaration de consentement et prescription
https://www.watson.ch/fr/suisse/covid-19/458243285-la-suisse-recommandera-de-vacciner-contre-le-covid-les-femmes-enceintes
https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/1_Ueber_uns/Prescription__Info_consentement_Vaccin_A_14.04.2021_F.pdf
Variant MU
L'OMS a listé le 30 août dernier le variant MU comme variant of interest. Mu représentant le 40% des souches circulant en Colombie, semble ne pas prendre avantage sur le Delta: à suivre!
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
CoVariants.org, un site recueillant les données sur les variants
"J'ai attrapé le covid il y a plus de 6 mois. Ai-je besoin de 1 ou 2 doses?"
Toute personne -sans immunodéficience- ayant eu une PCR positive -même s’il y a plus de 6 mois!- et/ou présentant une sérologie positive pour SARS-CoV est éligible à tout moment pour 1 seule dose de vaccin mRNA.
https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/protection-duration-after-vaccination-or-infection/
"Je suis pleinement vacciné.e ou guérie. Dois-je me placer en quarantaine ?
Exemption de quarantaine de 6 mois pour les personnes ayant guéri à partir du 11e jour de la maladie
Exemption de quarantaine de 12 mois pour les personnes vaccinées.
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#759480172
L'OMS prolonge le moratoire de la 3e dose jusqu'à la fin de l'année 2021
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---8-september-2021
Medical Grand Round de UCSF
The Fourt Surge, Vaccine, Boosters, Schools and more