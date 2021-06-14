Covid Newsletter du 14.06.21
#VaccinEquity
Epidémiologie en Suisse
env. 350 cas par jour, Re 0.67, diminution des hospitalisations et des décès et autres statistiques sur
Vaccinations en Suisse
26% de la population complètement vaccinée, 41% ayant reçu 1 dose.
De 20'000 vaccinations par jour en début de campagne vaccinale nous avons atteint les 85'000 / 90'000 vaccinations par jour.
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Documents actualisés de l'OFSP pour les professionnels de la santé
Récapitulatif des mises à jour sur une seule page sur
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
Certificat Covid
3 déclinaisons à retenir pour le Certificat Covid:
Certificat de guérison: test PCR positif, a priori pas le test antigénique, mais ce point en consultation!
Certificat de vaccination: 2 doses, 1 dose pour : les PCR+/test antigénique +/ sérologie + avant vaccination (caveat: sérologie pré-vaccinale non remboursée car non économiqiue)
Résultat du test
Introduction progressive depuis le 7 juin le Conseil fédéral devrait se prononcer sur son utilisation le 23 juin
Long Covid
chez les patients pédiatriques
https://adc.bmj.com/content/early/2021/05/27/archdischild-2021-321882
Définition (symptôme(s) persistant à 3 mois après infection) et autres considérations sur
WHO
Appel de l'OMS au pays ayant vacciné "les vulnérables" à redistribuer leur doses d'ici septembre …avant même de vacciner les adolescents!
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration
www.who.int
I have declared my support for #COVID19 #VaccinEquity. Now it’s your turn. Join me by signing the Vaccine Equity Declaration here: www.who.int/vaccinEquity
Pour les voyageurs
Informations utiles pour les voyages sur
https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques et
https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/vaccination-voyage
Etudes
Avez-vous eu le Covid? Votre immunité pourrait durer à vie!
Le tout sur une publication dans NATURE
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9
On avance sur les études d'interchangeabilité (Astra Zeneca/Pfizer, Pfizer/Moderna et autres combinaisons) qui s'annoncent prometteuses!
A suivre
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.30.21257971v1
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-evaluating-mixed-covid-19-vaccine-schedules-begins