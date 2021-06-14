Epidémiologie en Suisse

env. 350 cas par jour, Re 0.67, diminution des hospitalisations et des décès et autres statistiques sur https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Vaccinations en Suisse

26% de la population complètement vaccinée, 41% ayant reçu 1 dose. De 20'000 vaccinations par jour en début de campagne vaccinale nous avons atteint les 85'000 / 90'000 vaccinations par jour. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=CHE

Documents actualisés de l'OFSP pour les professionnels de la santé

Récapitulatif des mises à jour sur une seule page sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html



Certificat Covid



3 déclinaisons à retenir pour le Certificat Covid:

Certificat de guérison: test PCR positif, a priori pas le test antigénique, mais ce point en consultation! Certificat de vaccination: 2 doses, 1 dose pour : les PCR+/test antigénique +/ sérologie + avant vaccination (caveat: sérologie pré-vaccinale non remboursée car non économiqiue) Résultat du test Introduction progressive depuis le 7 juin le Conseil fédéral devrait se prononcer sur son utilisation le 23 juin https://ofsp-coronavirus.ch/certificat/

Long Covid



chez les patients pédiatriques https://adc.bmj.com/content/early/2021/05/27/archdischild-2021-321882 Définition (symptôme(s) persistant à 3 mois après infection) et autres considérations sur

WHO

Appel de l'OMS au pays ayant vacciné "les vulnérables" à redistribuer leur doses d'ici septembre …avant même de vacciner les adolescents! https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration Vaccine Equity www.who.int I have declared my support for #COVID19 #VaccinEquity. Now it’s your turn. Join me by signing the Vaccine Equity Declaration here: www.who.int/vaccinEquity

Pour les voyageurs

Informations utiles pour les voyages sur https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques et https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/vaccination-voyage

Etudes