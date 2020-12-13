Cher.e.s collègues et contacts,

pour cette édition du 14 décembre:

Epidémiologie

Situation jugée toujours comme alarmante ...partout en Suisse et dans le monde! https://www.ge.ch/document/covid-19-donnees-completes-debut-pandemie

https://infocovid.smc.unige.ch/

Vaccins

A noter que les vaccins mARN (Pfizer/BioNtech et Moderna) ne font qu'instruire la machinerie cellulaire (ribosomes, ...) à produire la protéine Spike, S1 qui ensuite à son tour va induire les réponses immunitaires. Après 48-72 heures le mARN est dégradé...ainsi aucune incorporation dans notre génome et aucune possibilité de mutagénèse



Pour des consultations plus ciblées, à l'intention des professionnels de santé, professionnels des media et publique, cf. la page Covid du site Infovac mis à jour le 12 décembre 2020:

https://www.infovac.ch/fr/



INFOVAC - Information sur les vaccins et les vaccinations en Suisse www.infovac.chInfovac est une plateforme d'informations validées sur les vaccins et la vaccination en Suisse. Elle informe le public et répond aux questions des médecins et des pharmaciens abonnés à ses services

et des ressources utiles sur le site du CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/vaccination.htmlCOVID-19 Vaccination | CDC

www.cdc.govLearn the 10 things healthcare professionals need to know about where U.S. COVID-19 vaccination planning currently stands.





https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.htmlUnderstanding mRNA COVID-19 Vaccines | CDC

RNA vaccines are a new type of vaccine to protect against infectious diseases. To trigger an immune response, many vaccines put a weakened or inactivated germ into our bodies. Not mRNA vaccines. Instead, they teach our cells how to make a protein—or even just a piece of a protein—that triggers an immune response inside our bodies. That immune response, which produces antibodies, is what protects us from getting infected if the real virus enters our bodies.

Article



Excellent article et infographie explicative sur les vaccins mARN de Yvan Pandelé de Heidi.news Absolument à lire et diffuser!



https://www.heidi.news/sante/les-vaccins-a-arn-risquent-il-de-modifier-le-genomeLes vaccins à ARN risquent-il de modifier le génome? - Heidi.news

www.heidi.news

L’arrivée imminente de deux vaccins à ARN messager contre Covid-19, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, n’est pas sans susciter des questions. Une très fidèle lectrice nous demande comment fonctionnent ces vaccins. Beaucoup d’autres s’inquiètent du risque que ces vaccins, qui reposent sur l’inoculation de matériel génétique, ne modifient le génome et transmettent ces mutations à la descendance. La réponse d’Yvan Pandelé, journaliste scientifique au Flux santé. Chers lecteurs, merci de nous





Etudes



Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine

Le dossier de 92 pages du vaccin de Pfizer

Excellente semaine,

Alessandro DIANA