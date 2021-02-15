Epidémiologie

Situation stable mais à un niveau épidémiologique "élevé". Les mesures restrictives permettent de contenir l'explosion des cas.

⚠Mieux vaut tester souvent avec un test moins sensible qu'avec un test plus sensible mais moins fréquemment⚠

Les autorités (FDA, OFSP,... doivent absolument se pencher sur les tests de surveillance épidémiologiques (les crappy tests, à < 80% de sensibilité) et non seulement sur les tests "diagnostiques "(sensibilité (>80%)

En d'autres termes si on teste à large échelle la population plusieurs jours par semaine (2 à 3) plutôt que seulement tester quand on a des "symptômes" et les contacts d'un cas index, on arrivera à detecter et isoler un plus grand nombre de personnes positives et contagieuses pour SARS-CoV-2!

La stratégie des auto-tests à effectuer 2-3 fois par semaine avec les "crappy tests" -cf études de Prof. Michael Mina de Harward- permet non seulement un meilleur contrôle des infections, mais un bon compromis pour la réouverture de certains secteurs économiques!



https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631