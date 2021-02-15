Covid Newsletter du 15.02.21
Les auto-tests à faire à domicile 2-3 fois par semaine...
Epidémiologie
Situation stable mais à un niveau épidémiologique "élevé". Les mesures restrictives permettent de contenir l'explosion des cas.
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Situation aux HUG sur https://www.hug.ch/coronavirus-maladie-covid-19/situation-aux-hug
⚠Mieux vaut tester souvent avec un test moins sensible qu'avec un test plus sensible mais moins fréquemment⚠
Les autorités (FDA, OFSP,... doivent absolument se pencher sur les tests de surveillance épidémiologiques (les crappy tests, à < 80% de sensibilité) et non seulement sur les tests "diagnostiques "(sensibilité (>80%)
En d'autres termes si on teste à large échelle la population plusieurs jours par semaine (2 à 3) plutôt que seulement tester quand on a des "symptômes" et les contacts d'un cas index, on arrivera à detecter et isoler un plus grand nombre de personnes positives et contagieuses pour SARS-CoV-2!
La stratégie des auto-tests à effectuer 2-3 fois par semaine avec les "crappy tests" -cf études de Prof. Michael Mina de Harward- permet non seulement un meilleur contrôle des infections, mais un bon compromis pour la réouverture de certains secteurs économiques!
Informations du Service du médecin cantonal (GE)
Mise à jour de l'arbre décisionnel du testing et recommandations aux professionnels de la santé sur testing: https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins/medecins-traitants-laboratoires
L'actualité épidémiologique du COVID-19 à Genève sur: https://infocovid.smc.unige.ch/
Les chiffres concernant la vaccination à Genève: https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-chiffres
Tests rapides: déclaration obligatoire par les réalisateurs du test des résultats négatifs (<24h) et positifs (<2h) sur: https://forms.infreport.ch/.
Information à destination des personnes dépistées: https://tinyurl.com/infopatientge
Tests salivaires (uniquement par PCR)
Actuellement, uniquement la PCR pour la salive est validée, c'est-à-dire que les tests rapides pour la salive ne sont pas acceptés pour le diagnostic. La PCR pour la salive n'est possible que dans les laboratoires qui ont validé la méthode. La salive doit être prélevée en concertation avec le laboratoire qui effectue la PCR
Cf. Recommandation pour le diagnostic Covid-19 (PDF, 20.01.2021)
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.htm
Swiss National Covid Task Force
Résumés de l'évaluation des traitements pharmaceutiques et des alternatives de la quarantaines à lire dans
Masque et double masques
Le CDC recommande un usage approprié du masque. Le port du double masque peut être recommandé pour augmenter le pouvoir de filtration - spécialement lors de séjours dans les endroits fermés- mais pas pour les masques FFP2 /KN 95!
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
La HAS valide 1 dose de vaccin Covid pour les personnes ayant présenté la maladie.
Sur la base d l'étude pre-print sur medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.01.21250957v1 , la haute autorité de santé française (HAS) recommande l'administration de 1 seule dose de vaccin pour les personnes ayant présenté un Covid.
Elle confirme l'attente des 3 mois minimum, recommande même de se rapprocher des 6 mois!
www.has-sante.fr/jcms/p_3237456/en/une-seule-dose-de-vaccin-pour-les-personnes-ayant-deja-ete-infectees-par-le-sars-cov-
Un éclairement historique
En 1918, après la 1ère vague de la grippe espagnole, Berne avait laissé les manettes aux cantons ...et la 2e vague fut plus difficile à gérer
Serious game
Outil pédagogique développé par les HUG https://escape-covid19.ch/fr/
Infovac
Petit clin d'oeil à Infovac ..qui a atteint 1 million de visites par mois (page coronavirus/Covid-19)!https://www.infovac.ch/fr/