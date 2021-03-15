Épidémiologie

Situation épidémiologique stagnante avec index des nouvelles infections des derniers 7 jours à la hausse! Respect des gestes barrières, télétravail chaque fois que possible, port du masque lors des réunions (!), ouverture régulière des fenêtres influenceront la constitution et la hauteur de la "3e vague". En clair: ne baissons pas la garde! https://www.covid19.admin.ch/fr/overview https://infocovid.smc.unige.ch/

Coûts des tests à partir du 15 mars

La Confédération prend en charge tous les tests rapides, y compris chez les asymptomatiques. Les test PCR pour les voyages restent à la charge du voyageur! https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1446129565

Stratégie nationale des auto-tests à faire à domicile en attente

Ces "crappy tests" -désavoués à cause de leur faible sensibilité -ne doivent pas être considérés à des fins "diagnostic", mais "épidémiologiques"! Au stade actuel, un testing régulier en masse de la population permettrait de répertorier un nombre considérable de personnes positives et asymptomatiques et potentiellement infectantes...qui sans ces auto-tests n'auraient pas consulté! Il est primordial de focaliser sur cette stratégie prônée par le Prof Michael Mina de Harward et ne pas focaliser uniquement sur la stratégie vaccinale qui mettra du temps à accomplir son objectif. En clair: c'est pour maintenant ...pas après la 3e vague!

Vaccination Covid



Cette semaine on a franchi la barre du 1er million de doses de vaccins reçues et 370'000 personnes entièrement vaccinées

https://www.covid19.admin.ch/fr/overview





Swiss National Covid-19 Scientific Task Force



Un Policy Brief de la National Task Force sur "Comment établir les priorités pour l’accès aux futurs vaccins"

Dans ce document publié le 12 mars 2021 -finalisé en novembre 2020- on y apprends que:

"{La Commission Fédérale pour les vaccinations} pourra solliciter l’avis de la Commission nationale consultative d’éthique biomédicale ou de la Commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales" https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/comment-etablir-les-priorites-pour-lacces-aux-futurs-vaccins/

Vaccin Johnson & Johnson



Le vaccin Johnson & Johnson autorisé par l'Agence Européenne des Médicaments https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-janssen-authorisation-eu



JN Learning

Questions-réponses de 7 minutes sur les vaccins Covid (mRNA) sur site JN learning du JAMA: https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/video-player/18590807

Frequently Asked COVID Vaccine Questions | Coronavirus (COVID19) | JN Learning | AMA Ed Hub

Covid-19 Vaccine Tracker