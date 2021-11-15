Epidemiologie

Situation épidémiologique qui se dégrade en Suisse et en Europe, et taux d'hospitalisation en augmentation chez les séronégatifs au Covid. https://psychwire.com/motivational-interviewing/addressing-vaccine-hesitancy

https://ourworldindata.org/covid-hospitalizations

Bilan de la semaine vaccinale

Différentes actions cantonales pour la semaine de vaccination pour la plupart toutes informatives. La proposition d'une sérologie pré-vaccinale proposée uniquement par le canton de Neuchâtel, mais sérologie remboursée uniquement en cas de vaccination. https://www.watson.ch/fr/suisse/commentaire/899048269-semaine-de-la-vaccination-voici-la-seule-bonne-idee

La protection contre les complications lors de l'immunité naturelle

On ne dit certainement pas assez à quel point l'immunité naturelle protège les personnes en bonne santé et celles de moins de 65 ans contre les complications! A ce jour les personnes qui présentent une immunité naturelle présentent une excellente protection contre les complications et ne surchargent pas le système sanitaire! https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf4063



Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection

Les Delta est la pandémie des séronégatifs au Covid!

L'alignement de l'objectif de santé publique pour contenir cette 5e vague n'est certainement pas de proposer maintenant la 3e dose pour les moins de 65 ans en bonne santé, mais plutôt de proposer la primo-vaccination aux indécis.e.s. Et comment inciter les indécis.e.s à s’autodéterminer? Leur proposer une sérologie pré-vaccinale. La sérologie pré-vaccinale permet l'auto-détermination des indécis.e.s (cf. édition de cette Newsletter du 18.10.21

A quand la 3e dose en Suisse chez les moins de 65 ans?

A ce jour, aucun aurgument épidémiologique d’envergure pour se rouer sur la 3e dose pour les moins de 65 ans bonne santé (!), mais plutôt d’offrir une primo-vaccination aux pays à bas revenu économique (Covax) ,et pour notre petit pays aux 800’000 personnes qui manquent à l’appel. Comment? En proposant une sérologie pré-vaccinale : si positive “laissons tranquilles les séropositfs aux Covid” et laissons auto-déterminer celles et ceux qui ont une sérologie négative!

La sérologie pré-vaccinale aux indécis.es fait exploser les coûts de la santé?

Vraiement? N’a-t-on pas à disposition 32 millions pour financer 800’000 sérologies pré-vaccinales à un prix forfaire de 40 CHF? Pourquoi pas une reconduction déterminant un prix forfaitaire encore plus bas? Le Conseil Fédéral avait bien proposé 50 CH au voisin qui aurait convaincu un.e hésitant.e… Quel serait le budget pour ces sérologies pré-vaccinales que nos autorités seraient prêtes à mettre à disposition? L’équation est simple:

prix forfaitaire de la sérologie pré-vaccinale en CHF = x millions de CHF / 800’000

Motivational Interviewing for Vaccine Hesitancy-A Handbook