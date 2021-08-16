Epidémiologie

Depuis plusieurs jours consécutifs 2'000 cas par jour Suisse et verticalisation des courbes un peu partout dans le monde. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Depuis le 4.08 aucun pays ne figure dans le liste des pays présentant une variante préoccupante https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Une pandémie dans la pandémie

Le variant Delta avec son R0 = 6 (les anciens variants avec R0= 2.5) nous impose l’ équation en mode exponentiel...peu intuitive pour la plupart d'entre nous! A titre de comparaison, après 10 cycles de transmission dans une population "naïve" un: R0= 2.5 cause 9'536 infections, et un R0=6 cause 60'466'176 infections (60 millions!)

Seuil de protection des anticorps anti-Spikes.

Un seuil de protection des anticorps anti-spikes n'est pas encore défini par la communauté internationale. A titre information les HUG ont défini une seuil de protection (=300 U/ml (test Roch, Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S (RBD) pour les patients immuno-supprimés qui nécessiteraient une 3e dose. https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/indications-3e-dose-vaccin-covid-19-patients-immunosupprimes.pdf

Attention ce seuil de 300 U/ml ne représente pas LE SEUIL de protection, certains experts spéculent aussi sur la valuer de 100 U/ml. A suivre!

Que se passera-t-il cet automne?

Beaucoup d’éléments sous la main pour prédire une nouvelle vague, qui cette fois-ci qui s'abattra principalement sur les non-vaccinés et les non-immuns. Ainsi plus que jamais arrêter toute chaine de transmission trouve tout son sens. En plus des gestes barrières et de la vaccination “Tests & auto-tests” représentent une stratégie incontournable pour essayer d’aplatir la vague Delta ! Souvenons-nous des recommandations du Prof Michael Mina d'il y a une année: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2025631 Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment | NEJM www.nejm.org Rethinking Covid-19 Test Sensitivity As Covid-19 cases accelerate or plateau around the world, we urgently need a point-of-care test that is inexpensive enough to use frequently, even if it lacks h...

Les Antivax dans le collimateur de celles et ceux qui regrettent la vaccination



Nombreux vaccino-hésitants hospitalisés, regrettant de ne pas avoir eu recours à la vaccination commencent à pointer du doigt les antivax qui sèment la désinformation. A quand une première action en justice?

Lecture

Une lecture sur le Long Covid, entité clinique encore très “mystérieuse”… https://www.nature.com/articles/d41586-021-01511-z