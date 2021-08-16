Covid Newsletter du 16.08.21
Epidémiologie
Depuis plusieurs jours consécutifs 2'000 cas par jour Suisse et verticalisation des courbes un peu partout dans le monde.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Depuis le 4.08 aucun pays ne figure dans le liste des pays présentant une variante préoccupante
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
Une pandémie dans la pandémie
Le variant Delta avec son R0 = 6 (les anciens variants avec R0= 2.5) nous impose l’ équation en mode exponentiel...peu intuitive pour la plupart d'entre nous!
A titre de comparaison, après 10 cycles de transmission dans une population "naïve" un:
R0= 2.5 cause 9'536 infections, et un
R0=6 cause 60'466'176 infections (60 millions!)
Seuil de protection des anticorps anti-Spikes.
Un seuil de protection des anticorps anti-spikes n'est pas encore défini par la communauté internationale.
A titre information les HUG ont défini une seuil de protection (=300 U/ml (test Roch, Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S (RBD) pour les patients immuno-supprimés qui nécessiteraient une 3e dose.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/indications-3e-dose-vaccin-covid-19-patients-immunosupprimes.pdf
Attention ce seuil de 300 U/ml ne représente pas LE SEUIL de protection, certains experts spéculent aussi sur la valuer de 100 U/ml.
A suivre!
Que se passera-t-il cet automne?
Beaucoup d’éléments sous la main pour prédire une nouvelle vague, qui cette fois-ci qui s'abattra principalement sur les non-vaccinés et les non-immuns.
Ainsi plus que jamais arrêter toute chaine de transmission trouve tout son sens.
En plus des gestes barrières et de la vaccination “Tests & auto-tests” représentent une stratégie incontournable pour essayer d’aplatir la vague Delta !
Souvenons-nous des recommandations du Prof Michael Mina d'il y a une année:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2025631
Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment | NEJM
www.nejm.org
Rethinking Covid-19 Test Sensitivity As Covid-19 cases accelerate or plateau around the world, we urgently need a point-of-care test that is inexpensive enough to use frequently, even if it lacks h...
Les Antivax dans le collimateur de celles et ceux qui regrettent la vaccination
Nombreux vaccino-hésitants hospitalisés, regrettant de ne pas avoir eu recours à la vaccination commencent à pointer du doigt les antivax qui sèment la désinformation.
A quand une première action en justice?
Lecture
Une lecture sur le Long Covid, entité clinique encore très “mystérieuse”…
https://dianaalessandro.substack.com