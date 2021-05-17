Epidémiologie

Évolution favorable avec diminution des cas infectés, moins d'hospitalisations et moins de décès. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview Présence du variant B 1617.2 (identifié en Inde) à Genève. https://www.ge.ch/actualite/presence-du-variant-indien-b16172-geneve-avec-transmission-locale-14-05-2021



Vaccinations en Suisse

Plus d'un million de vaccinés, bientôt ouverture à toutes les catégories dans tous les cantons.

https://www.heidi.news/sante/les-dix-questions-que-vous-vous-posez-sur-les-vaccins-covid-19-en-suisse





Vaccination chez les 12-15 ans



La FDA a homologué le vaccin Pfizer/BioNTech. Le CDC et la FDA recommandent la vaccination chet les 12-15 ans en mettant en avant les avantages de l'immunité de groupe (diminution de la transmission, diminution des chances de voir émerger des nouveaux variants VOC (Variant Of Concern).

En Suisse nous attendons:

1) l'homologation de Swissmedic probablement pour le mois de juin, puis

2) les recommandations de la Commission Fédérale pour les Vaccinations (juin-juillet?)

Si la mortalité dans cette catégorie pèse peu dans la balance (au total 232 décès recensés dans le monde pour la catégorie 0-19 ans), celle du syndrome inflammatoire (MISC-C), du LONG COVID et l'impact de la transmissibilité seront déterminants pour ces recommandations.

La vaccination est volontaire, ainsi adolescents, parents et pédiatres pourront contribuer à la décison individuelle.

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltexthttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04686734





L'OMS invite les États à rétrocéder des doses vaccinales à l'Alliance COVAX



1 personne sur 4 vaccinée contre le Covid dans les pays à haut revenu économinique contre 1 personne sur 500 dans les pays à bas revenu! Dr Tedros A. Ghebreyesus, lors de la conférence de presse du vendredi 14 mai, invite les pays qui ont vaccinés les groupes à risque à rétrocéder des doses vaccinales à l’alliance COVAX...avant de recommander la vaccination chez les adolescents!

Les auto-tests