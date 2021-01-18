Epidémiologie

22 080 cas confirmés en laboratoire contre 23 548 la semaine précédente, soit 6,2 % de moins. En raison des fêtes de fin d’année qui peuvent biaiser le nombre de déclarations, il est plus difficile d’établir le bilan de la situation

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1315239417 Tendance à suivre ces prochaines semaines...

Suivi de la vaccination



Mise à jour de la vaccination sur le canton de Genève sur https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-chiffres

et dans monde sur https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations?tab=chart&stackMode=absolute&time=latest®ion=World

Nous sommes jamais assez content de ce que nous avons...

Nombreuses "critiques et remarques" émanant du public et des professionnels de la santé sur la mise en place de la vaccination contre le Covid-19. Certaines pertinentes et constructives ...d'autres gratuites en peu constructives.

Et dire que....encore en septembre dernier, les experts disaient que peut-être on aurait une chance d'avoir un vaccin pour mars ou mai 2021! Et voilà que des vaccins super-efficaces ont été déposés sous le sapin de Noël: on a 3 à 5 mois d'avance, soyons reconnaissants et tolérants sur les débuts de la mise en place de cet énorme dispositif logistique😉!

Recommandations de la Société Suisse d'allergologie pour les vaccins Covid-19

Liste des contre-indications : Réaction systémique / anaphylaxie connue aux composants du vaccin à ARN - Sensibilisation probable de type immédiat au polyéthylène glycol (PEG, macrogol) ou à la trométhamine (TRIS, trométamol) - Anaphylaxie après la première dose du vaccin à ARN administration d'un anti-histaminique et autres recommandations avec codes couleurs sur https://www.fmh.ch/files/pdf25/ssai-recommandations-pour-vaccins-contre-covid-19-en-cas-dallergies.pdf

et le site du CDC https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htmhttps://www.fmh.ch/files/pdf25/ssai-recommandations-pour-vaccins-contre-covid-19-en-cas-dallergies.pdf

Les variants du SARS-CoV 2 en 3 points:

1. D614G Spike mutations: souche mutante globale, > 99% des virus séquencés à ce jour. 2: B.1.1.1.7 (variant identifié en UK): 23 mutations; plus contagieux; pas d'évidences sur l'impact de l'efficacité vaccinale; possiblement issu des personnes immuno-supprimées (virémies prolongées!) ou depuis des réservoirs animaux. 3. S. 501Y.V2 (variant identifié en Afrique du Sud): présent dans 11 pays en dehors de l'Afrique du Sud; plus de mutations que B.1.1.7; présente une mutation (E484K) "clé" qui potentiellement pourrait permettre aux virus d'échapper aux anticorps induits par les vaccins; ces données de laboratoire vont être sous peu validées. cf présentation de Pr. Charles Chiu sur UCSF Health (dès 52'16'', et pour les pressés dès 1h 12')

L'autre courbe à écraser...