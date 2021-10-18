Epidemiologie

Situation épidémiologique en phase de stabilisation et la charge sur le système hospitalier en diminution https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Covid-19 peut causer des complications sévères chez les enfants et les adolescents.



Port du masque recommandé par le CDC (US) à partir de l’âge de 2 ans. Ailleurs -et à différents degrés-le masque semble traumatiser l’enfant, mais qu'en est-il du traumatisme d'une hospitalisation? https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3.htm

Les adolescents non vaccinés présentent 10 fois plus de risque d'être hopsitalisés que les adolescents vaccinés https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036e2.htm

Hospitalizations Associated with COVID-19 Among Children and Adolescents — COVID-NET, 14 States, March 1, 2020–August 14, 2021 | MMWR

Le Conseil Fédéral renonce au bon de 50 CHF pour l'offensive vaccinal



“Le Conseil fédéral lance son offensive en trois volets en faveur de la vaccination. Ce programme comprend une semaine nationale de vaccination en novembre, un renforcement des unités mobiles de vaccination, ainsi que la présence physique et virtuelle de conseillers dans le pays. Le gouvernement a toutefois renoncé aux bons de 50 francs." Le Conseil Fédéral (CF) a également mis l'accent sur les 800'000 personnes manquantes à l'adhésion vaccinale, sans qui on ne peut aboutir à l'abolition du pass sanitaire. Le CF soutient les cantons pour toute stratégie qui pourrait être jugée utile par ces derniers. https://www.rts.ch/info/suisse/12562047-le-conseil-federal-renonce-aux-bons-de-50-francs-pour-le-vaccin.html

Êtes-vous séronégati.f.ve ou séropositi.f.ve au Covid?

En effet… c'est la question qui devrait être posée aux indécis.e.s.! On ne le dira jamais assez: ce volet de la “pandémie Delta” est la pandémie des séronégatif.ve.s. Si la sérologie est positive, ces personnes présentent une bonne protection aux complications du Delta. Et si elles désirent se faire vacciner, 1 seule dose suffit pour avoir une des meilleures protections contre les complications du Delta. Si la sérologie est négative...c'est du "noir sur blanc": ces personnes seront exposé.e.s au Covid et à elles de chosir si par le Delta ou par le vaccin! A défaut d'une recommandation active et de la prise en charge des coûts de cette sérologie pré-vaccinale reste à compter sur le conseil individuel des professionnels de la santé.

Et si on était en train de louper une recommandation de santé publique d'envergure?

{Considérations personnelles}: pourquoi ne pas recommander- de manière générarle- une sérologie pré-vaccinale aux indécis.e.s? Non seulement cela serait aidant pour les indécis.e.s, mais pourquoi ne pas donner également un pass aux séropositif.ve.s qui n’ont pas effectué une PCR/test antigénique? Les données scientifiques et épidémiologiques démontrent une bonne immunité et une bonne protection contre les complications bien au delà des 6 mois! https://www.nature.com/articles/d41586-021-01557-z

Obtention et validité du certificat Covid

Les personnes ayant reçu un vaccin autorisé par l'Agence européenne des médicaments

Comirnaty® / BNT162b2 / Tozinameran (Pfizer/BioNTech)

Spikevax® / mRNA-1273 / COVID-19 vaccine (Moderna)

Vaxzevria® / AZD1222 / Covishield™ (AstraZeneca)

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson

et un vaccin autorisé par le protocole de l'OMS

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) (Sinopharm / BIBP)

CoronaVac (Sinovac)

peuvent demander un certificat covid suisse https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat/covid-zertifikat-erhalt-gueltigkeit.html#1919115193

Etudes