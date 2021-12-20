Epidémiologie

Situation tendue en Suisse et dans le reste de l'Europe; augmentation sensible des hospitalisations et des décès; capacité sanitaire en voie de saturation. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview La Suisse, le pays de l'Europe de l'ouest le moins vacciné https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Conseil Fédéral

Introduction de la 2G (Geimpft oder Genesen, vacciné.e ou guéri.e en allemand) à l'intérieur et 2G+ (test supplémentaire pour ceux n'ayant pas reçu la dose booster dans les 4 mois dans les lieux où le port de masque n’est pas possible (piscines, boîtes de nuit,...)); limitation à 10 personnes dans les familles si 1 personne non vaccinée. Appel à la prudence pendant les fêtes de fin d'année...la perspective de janvier étant assez pessimiste! https://www.rts.ch/info/suisse/12727912-la-2g-a-linterieur-limitations-en-famille-assouplissement-aux-frontieres-les-nouvelles-mesures-du-conseil-federal-contre-le-covid19.html

Omicron

20% des infections à Genève, variant désormais prédominant à Londres et au Danemark; Omicron, avec un taux de dédoublement atteint tous les 3 jours, va être en quelques jours seulement le variant prédominant ici et ailleurs. https://ourworldindata.org/covid-cases



Omicron est plus contagieux, mais on attends encore les évidences sur sa pathogénie par rapport au Delta. Omicron se réplique 70 fois plus rapidement dans le tissus bronchique, mais 10 fois moins dans le tissus pulmonaire selon cette étude de l’Université Médicale de Hong Kong suggérant une pathologie diminuée (?). Néanmoins l'autre variable est la réponse immunitaire de l'hôte, menant à la conclusion actuelle que les données épidémiologiques de ces prochaines semaines (Londres, UK et Danemark...) nous renseigneront sur les complications de Omicron (hospitalisations et décès). https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infectionHKUMed finds Omicron SARS-CoV-2 can infect faster and better than Delta in human bronchus but with less severe infection in lung - News | HKUMed

L'utilité de la 3e dose

La 3e dose s'avère efficace contre les ré-infections au Delta et Omicron

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02717-3/fulltext L’avancement de la 3e dose dès 4 mois (en off label) après la primo-vaccination , annoncé par le Conseil Fédéral, fera l’obejct d’une recommandation ad hoc de la Commission fédérale pour les vaccinations.

La vaccination des 5-11 ans

Dès janvier 2022 possible pour tous les parents désirant la vaccination. La CFV/OFSP la recommande vivement pour les enfants avec co-morbidité et/ou vivant avec des personnes vulnérables. La CFV/OFSP ne recommande pas activement la vaccination aux enfants en bonne santé ayant fait la maladie (test positif/sérologie positive). Les recommandations détaillées sur le site la semaine du 20 décembre. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html#1438085328

Matrice de l’exposition antigénique/vaccinale (extrait du Bulletin No 11-12/2021 de Infovac- www.infovac.ch

pour une validation de cette matrice d'immunisation de base et de rappel, il faut compter 3 ("2+1") expositions antigéniques (vaccination et/ou maladie pour autant que dans les 2 premières il y a une vaccination! Caveat: bien qu’immunologiquement valide, à ce jour il n’est pas établi qu’une infection valide le schéma vaccinale sur le pass sanitaire (par exemple 2 vaccinations + 1 infection dès 4-6 mois après ne donne pas accès à un “pass vaccinal”3/3”.

Le paradoxe de Simpson

Le paradoxe de Simpson qui nous éclaire sur les chiffres absolus et qui éclaircit que les non vaccinés sont largement plus à risque d'hospitalisations et complications que les vaccinés. https://theconversation.com/le-paradoxe-de-simpson-illustre-par-des-donnees-de-vaccination-contre-le-covid-19-170159 https://ourworldindata.org/covid-deaths-by-vaccination

"Tout ce qu'il faut savoir sur le vaccination Covid-19 en Suisse"

Excellente mise au point sur heidi.news https://www.heidi.news/sante-alimentation/les-dix-questions-que-vous-vous-posez-sur-les-vaccins-covid-19-en-suisse





Medical Grand Round de UCSF du 16.12.21