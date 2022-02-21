Epidémiologie

Diminution de l'activité épidémiologique (ici et ailleurs) dans un seuil de positivité toujours élévée. www.ge.ch/document/covidinfo https://www.covid19.admin.ch/fr/overview cf. graphiques sur https://ourworldindata.org/coronavirus/country/switzerland

Omicron change fondamentalement l'analyse coût-bénéfice de la stratégie vaccinale

Les faisceaux d'évidences des études épidémiologiques convergent pour affirmer qu'une immunité acquise par la vaccination a sauvé de millions de vie aux chanceux qui y ont eu accès (500’000 vies sauvées en Europe jusqu’en novembre 2021 et plus de 240’000 aux Etats Unis)!

Sans contradiction (!) une immunité préalablement acquise par un variant ancien offre dorénavent la même protection contre les complications des réinfections que la vaccination (2 ou 3 doses selon la tranche d’âge et facteurs de risque)!

Ainsi, comme plusieurs études l'ont décrié depuis plusieurs mois dans un réceptacle cacophonique avec des dissonances cognitives parmi les experts, le fardeau des hospitalisations et complications du Covid-19 “ version 2022” , pèse sur les séronégatifs et les vulnérables!

A l'heure des bilans et des debriefing sur la gestion de cette pandéme- qui se doivent d’être"bienveillants et constructifs", il paraît désormais évident que jusqu’ici nous avons échoué à implementer une stratégie nationale des sérologies pré-vaccinales pour les adultes indécis et jeunes patients non vulnérables.

Le schéma vaccinal contre SARS-CoV-2 doit être officiellement revu et adapté:sur la base des données factuelles sur l’immunité naturelle, voyons pourquoi.

Revue de la litérature sur l'immunité naturelle acquise par les variants pré-Omicron

Etude populationnelle en Autriche relatant un faible risque de réinfection pour ceux ayant déjà présenté une infection antérieure, comparable à l'efficacité de l'immunité vaccinale.



We observed a relatively low re-infection rate of SARS-CoV-2 in Austria. Protection against SARS-CoV-2 after natural infection is comparable with the highest available estimates on vaccine efficacies. Further well-designed research on this issue is urgently needed for improving evidence-based decisions on public health measures and vaccination strategies.

Etude de cohorte rétrospective dans Clin Inf Dis, sur 150'000 patients qui démontre la protection d'une ré-infection symptomatique avec une immunité naturelle préalable à 84.5 % (95% CI, 77.9-89.1)

Of 150 325 patients, 8845 (5.9%) tested positive and 141 480 (94.1%) tested negative before 30 August. A total of 1278 (14.4%) positive patients were retested after 90 days, and 62 had possible reinfection. Of those, 31 (50%) were symptomatic. Of those with initial negative testing, 5449 (3.9%) were subsequently positive and 3191 of those (58.5%) were symptomatic. Protection offered from prior infection was 81.8% (95% confidence interval [CI], 76.6-85.8) and against symptomatic infection was 84.5% (95% CI, 77.9-89.1). This protection increased over time. Conclusions: Prior infection in patients with COVID-19 was highly protective against reinfection and symptomatic disease. This protection increased over time, suggesting that viral shedding or ongoing immune response may persist beyond 90 days and may not represent true reinfection. As vaccine supply is limited, patients with known history of COVID-19 could delay early vaccination to allow for the most vulnerable to access the vaccine and slow transmission

Etude du CDC mentionnée dans l'édition du 31 janvier- dont le graphique parle de lui même- démontrant que les vaccinés et les guéris ont la même protection contre les complications des (inexorables) réinfections!

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm

Cette étude publiée dans Science démontre que les anticorps induits par les variants pré-Omicron neutralisent les nouveaux variants:



Our study demonstrates that convalescent subjects previously infected with ancestral variant SARS-CoV-2 produce antibodies that cross-neutralize emerging VOCs with high potency. Structural and functional analyses reveal that antibody breadth is mediated by targeting a site of vulnerability at the RBD tip offset from major mutational hotspots in VOCs. Selective boosting of immune responses targeting specific RBD epitopes, such as the sites defined by these antibodies, may induce breadth against current and future VOCs.

Une revue dans le Lancet - qui invite les cliniciens à être "optimistes" sur l'efficacité de la protection de l'immunité naturelle (antérieurement acquise)

Some people who have recovered from COVID-19 might not benefit from COVID-19 vaccination. In fact, one study found that previous COVID-19 was associated with increased adverse events following vaccination with the Comirnaty BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer– BioNTech). In addition, there are rare reports of serious adverse events following COVID-19 vaccination. In Switzerland, residents who can prove they have recovered from a SARS-CoV-2 infection through a positive PCR or other test in the past 12 months are considered equally protected as those who have been fully vaccinated. Although longer follow-up studies are needed, clinicians should remain optimistic regarding the protective effect of recovery from previous infection.

…qui plus est de l'association de la protection de l'immunité naturelle contre les complications d'une réinfection, nous devons considérer une approche individualisée pour les patients guéris ou avec sérologie positive aux SARS-CoV-2!

Due to the strong association and biological basis for protection, clinicians should consider counselling recovered patients on their risk for reinfection and document previous infection status in medical records.



Last not least, une revue du Dr Stefan Pilz & al. dans Science dont la lecture in extenso est vivement recommandée!

Observational studies indicate that natural immunity may offer equal or greater protection against SARS-CoV-2 infections compared to individuals receiving two doses of an mRNA vaccine, but data are not fully consistent. The combination of a previous SARS-CoV-2 infection and a respective vaccination, termed hybrid immunity, seems to confer the greatest protection against SARS-CoV-2 infections, but several knowledge gaps remain regarding this issue. Natural immunity should be considered for public health policy regarding SARS-CoV-2. (…)The efficacy and duration of natural immunity will definitely be crucial for current policy deliberations and even more for the future.

Vidéo explicative du Dr John Campbell