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Ana Dumencic
Feb 23, 2022

Bonjour, au regard de ces dernières études que conseilleriez-vous à une femme enceinte de 36 ans, sans comorbidité, qui a eu le covid + 1 dose moderna en juin dernier ? Toutes les recommandations pour les femmes enceintes datent de Delta, mais à la lecture des derniers articles, ce qui est vrai pour Delta, ne l'est pas forcément pour Omicron... Merci !

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1 réponse de Diana Alessandro
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Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

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