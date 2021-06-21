Épidémiologie



La baisse des nouveaux cas, des hospitalisations et des décès se poursuit en Suisse (Re= 0.59) Prédominance du variant Alpha (B 117), et seulement 0.5% du variant Beta (P1) pour la semaine du 14 juin. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Pour la situation internationale cf. https://covid19.who.int/

Certificat Covid (canton de Genève)

Pour les personnes vaccinées dès le 21 juin les certificats Covid seront remis par les centres de vaccination. Pour les personnes vaccinés avant le 21 juin obtention du certificat en 4 étapes ( = 4 SMS).

Pour les personnes qui n’ont eu qu’une dose de vaccin en raison d’une infection préalable confirmée par une sérologie pourront faire une demande de certificat en ligne prochainement. Le lien vers le formulaire sera indiqué sur la page suivante dès que disponible: PATIENCE!

https://www.ge.ch/certificats-covid-19/certificat-covid-personnes-vaccinees Pour les personnes guéries cf. https://www.ge.ch/certificats-covid-19/certificat-covid-personnes-gueries Site de l'OFSP https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html

Informations officielles de la Confédération



Informations structurées sur https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/coronavirus.html





Une 3e dose de vaccin pour les patients immunosupprimés?



A ce jour aucune recommandation pour une 3e dose de vaccin pour les patients immunosupprimés, même pour celles et ceux avec un taux d'anticorps bas. Les études observationnelles suggèrent que ces patients sont de facto protégés! A mentionner néanmoins des études en cours suggérant un taux d'anticorps augmenté après une 3e dose chez les patients transplantés, mais petit échantillon! https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L21-0282 Sujet à suivre ces prochaines semaines/ prochains mois

Curevac, le 3e vaccin mRNA

Résultats intermédiaires démontrant (que) 47% d'efficacité. Les résultats finaux attendus dans 2-3 semaines, les developpeurs espèrernt que le le seuil d'efficacité minimum fixé par l'OMS à 50% puisse être atteints. Comment s'explique cette différence d'efficacité par rapport aux 2 autres vaccins mRNA? Ce qui est mis en cause: 1) le faible dosage (12 ug); 2) les développeurs ont décidé de ne pas "stabiler" le mRNA synthétique, probablement digéré par les enzymes cytoplasmiques en moins de 48 heures https://www.curevac.com/en/2021/06/16/curevac-provides-update-on-phase-2b-3-trial-of-first-generation-covid-19-vaccine-candidate-cvncov/

Conférence de presse du Conseil Fédéral du 23 juin

Le Conseil fédéral devrait assouplir les mesures sanitaires aux frontières, lever l'obligation de quarantaine dans l'espace Schengen...et autres mesures à suivre le 23 juin! https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83938.html

JAMA Covid-19 ressources

The Vaccine Covid Tracker