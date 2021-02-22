Covid Newsletter du 22.02.21
Le meilleur est devant nous
Epidémiologie
Stabilisation des nouveaux cas (1’200 cas par jour en Suisse), légère diminution des cas hospitalisés, mais situation toujours jugée à haut degré de vigilance.
3091 variants "pertinents" vérifiés depuis le 5 février dont :
B.1.1.7 (501Y.V1) : 972
B.1.351 (501Y.V2) : 33
P.1 (501Y.V3) :2
S:N501Y – Ayant cette mutation: 2043
S:N501Y et E484K – Ayant cette mutation : 41
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Pour cette semaine écoulée, diminution de -16% des nouveaux cas au niveau mondial!
https://ourworldindata.org/grapher/weekly-covid-cases?tab=chart&stackMode=absolute&time=2020-03-16..latest®ion=World
Israël
Près de 90% des personnes âgées de 60 ans on reçu la 2e dose de vaccin Pfizer/BioNTech, Les données du Ministère de la Santé relatent une diminution des nouveaux cas infectés de 41 % et une diminution de 31% des hospitalisations (période mi-janvier à mi -février) et cette dernière semaine une diminution des nouveaux cas de plus de 94% et plus de 98% pour la prévention des complications!
Micro-nutriments et Covid
La NHS recommande des supplément de vitamine D pour les personnes à haut risque de complications pour le Covid.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/get-vitamin-d-supplements/
Get vitamin D supplements if you're at high risk from coronavirus (COVID-19) - NHS
Mais qu'en est-il?
Si des études à haut degré d'évidences ne sont pas probants, notamment pour des suppléments de micro-nutriments, comme la vitamine D, le zinc, la vitamine C et les omega, certains experts s'appuyant sur la plausibilité biologique recommandant des suppléments de micro-nutriments
à prendre préventivement (avant de tomber malade) voir même d'augmenter les doses dans les 72 heures de l'infection du Covid (test positif).
Nombreux médecin traitants relatent une impression d'un effet positif des ces traitements préventifs et "thérapeutiques" chez les patients "ambulatoires.
Un point aveugle de la recherche médicale qui ne considère pas le "Covid ambulatoire" mais seulement hospitalier?
Etudes
A quand une recommandation d'administration d'une demi-dose de vaccin Moderna?
Etude de phase 2 (pre-proof), mettant en évidence une immunogénicité plus élevée que la maladie sauvage lors de l'administration du vaccin mRNA 1273- SARS-CoV-2 (Moderna®) à moitié dose, soit à 50 ug.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21001535
Quand est-ce que les données de phase 3 (études d'efficacité) auront le dernier mot?
A suivre…