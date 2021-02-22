Epidémiologie

Pour cette semaine écoulée, diminution de -16% des nouveaux cas au niveau mondial!

S:N501Y et E484K – Ayant cette mutation : 41

Stabilisation des nouveaux cas (1’200 cas par jour en Suisse), légère diminution des cas hospitalisés, mais situation toujours jugée à haut degré de vigilance.

Israël

Près de 90% des personnes âgées de 60 ans on reçu la 2e dose de vaccin Pfizer/BioNTech, Les données du Ministère de la Santé relatent une diminution des nouveaux cas infectés de 41 % et une diminution de 31% des hospitalisations (période mi-janvier à mi -février) et cette dernière semaine une diminution des nouveaux cas de plus de 94% et plus de 98% pour la prévention des complications!

Micro-nutriments et Covid

La NHS recommande des supplément de vitamine D pour les personnes à haut risque de complications pour le Covid.

Get vitamin D supplements if you're at high risk from coronavirus (COVID-19) - NHS

Mais qu'en est-il?

Si des études à haut degré d'évidences ne sont pas probants, notamment pour des suppléments de micro-nutriments, comme la vitamine D, le zinc, la vitamine C et les omega, certains experts s'appuyant sur la plausibilité biologique recommandant des suppléments de micro-nutriments

à prendre préventivement (avant de tomber malade) voir même d'augmenter les doses dans les 72 heures de l'infection du Covid (test positif).

Nombreux médecin traitants relatent une impression d'un effet positif des ces traitements préventifs et "thérapeutiques" chez les patients "ambulatoires.

Un point aveugle de la recherche médicale qui ne considère pas le "Covid ambulatoire" mais seulement hospitalier?

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775003