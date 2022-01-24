Epidémiologie

Stabilisation des nouveaux cas à haut niveau épidémiologique, poursuite de la courbe des hospitalisations partout en Suisse. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview Sous https://ourworldindata.org/coronavirus et sélection "Cases & Death" les images qui nous renseignent qu’Omicron nous a sauvé des complications de Delta!

Statut vaccinal et hospitalisations

Hospitalisations en Suisse selon statut vaccinal et l'âge sur https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?vaccStatusAgeRange=60-69 et extrait des données sur un tableau sur Datawrapper https://www.datawrapper.de/_/YxpFd/

Long Covid

Une association suisse cautionnée par la Conseil Fédéral pour les patients souffrant d'un Long Covid et un site internet informatif sur https://www.altea-network.com/fr/contact

Origine de Omicron

Omicron n'a pas été généré par ces prédécesseurs (ni Delta ni Alpha), mais depuis une souche originelle du SARS-CoV-2 Une image explicative sur https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/21K.Omicron?l=unrooted

Jusqu'où peut-on s'avancer à annoncer la fin de la pandémie et le début de la phase endémique?