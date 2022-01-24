Covid Newsletter du 24.01.22
Epidémiologie
Stabilisation des nouveaux cas à haut niveau épidémiologique, poursuite de la courbe des hospitalisations partout en Suisse.
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Sous https://ourworldindata.org/coronavirus et sélection "Cases & Death" les images qui nous renseignent qu’Omicron nous a sauvé des complications de Delta!
Statut vaccinal et hospitalisations
Hospitalisations en Suisse selon statut vaccinal et l'âge sur https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?vaccStatusAgeRange=60-69
et extrait des données sur un tableau sur Datawrapper https://www.datawrapper.de/_/YxpFd/
Long Covid
Une association suisse cautionnée par la Conseil Fédéral pour les patients souffrant d'un Long Covid et un site internet informatif sur
Origine de Omicron
Omicron n'a pas été généré par ces prédécesseurs (ni Delta ni Alpha), mais depuis une souche originelle du SARS-CoV-2
Une image explicative sur
https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/21K.Omicron?l=unrooted
Jusqu'où peut-on s'avancer à annoncer la fin de la pandémie et le début de la phase endémique?
Une prévision épidémiologique reste une prévision… et jamais un oracle!
Un index de probabilité serait plus éclairant et l'épidémiologie devrait s'inspirer de la météorologie en introduisant le concept d"index de probabilité" à toute prévisions!
Rappelons-nous de cet été quand les prévisions étaient pessimistes pour l'automne, certains s'avançaient sur un index de prévisions de 80% ...et on était nombreux à vouloir y croire!A ce jour les même prévisions épidémiologiques s'avancent à annoncer le début de la fin de la pandémie.
Comment et sur quelle base peuvent-ils s'avancer? Une vidéo explicative du Dr John Campbell sur