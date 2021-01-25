Epidémiologie

Malgré un taux de reproduction inférieur à 1 ( Re=0.84) le taux d'occupation des lits hospitaliers et soins intensifs est supérieur à 70 %. La Suisse présente un taux de mortalité élevé par rapport aux autres pays d'Europe et le variant B 117 de plus en plus prédominant. https://www.covid19.admin.ch/fr/repro/val

Vaccination à Genève



Inscriptions, attestations médicales de priorité et autre informations sur https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccination

Eligibilité à la vaccination

Evaluation online grâce à Coronavax de Unisanté https://coronavax.unisante.ch/

The Covid-19 vaccine communication Handbook

Un guide utile pour soutenir via l'information les hésitations des patients et professionnels de la santé https://hackmd.io/@scibehC19vax/home



236 nouveaux cas de HIV en Suisse en 2020



soit un tiers en moins que 2019!Soit moins de personnes qui se sont testées, soit moins de relations sexuelles non protégées, les mesures contre la propagation du coronavirus ayant influencé les comportements sexuelshttps://www.rts.ch/info/suisse/11772268-un-tiers-dinfections-vih-en-moins-en-2020-en-suisse-en-raison-du-covid19.html



Interprétation des valeurs CT (cycle threshold) obtenues par RT-PCR pour SARS -CoV-2



Virémie faible au delà d'un CT de 35 https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/test-du-sars-cov-2 et excellente "mise en perspective" de l'interprétation des valeurs CT du Prof. Michael Mina de Harward,... celui qui prône les tests à domicile !(strip test)



COVAX, l'initiative de l'OMS qui se heurte au nationalisme vaccinal



Grâce à COVAX, alliance lancée par l'OMS, un espoir d'une distribution équitable des vaccins sur la planète... https://www.lapresse.ca/international/2021-01-21/vaccins-aux-pays-pauvres/covax-une-belle-idee-de-l-oms-qui-se-heurte-au-nationalisme-vaccinal.php



Swiss national Covid-19 Scientific Task Force