Covid Newsletter du 25.01.2021
Epidémiologie
Malgré un taux de reproduction inférieur à 1 ( Re=0.84) le taux d'occupation des lits hospitaliers et soins intensifs est supérieur à 70 %.
La Suisse présente un taux de mortalité élevé par rapport aux autres pays d'Europe et le variant B 117 de plus en plus prédominant.
Vaccination à Genève
Inscriptions, attestations médicales de priorité et autre informations sur
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccination
Eligibilité à la vaccination
Evaluation online grâce à Coronavax de Unisanté
The Covid-19 vaccine communication Handbook
Un guide utile pour soutenir via l'information les hésitations des patients et professionnels de la santé
236 nouveaux cas de HIV en Suisse en 2020
soit un tiers en moins que 2019!Soit moins de personnes qui se sont testées, soit moins de relations sexuelles non protégées, les mesures contre la propagation du coronavirus ayant influencé les comportements sexuelshttps://www.rts.ch/info/suisse/11772268-un-tiers-dinfections-vih-en-moins-en-2020-en-suisse-en-raison-du-covid19.html
Interprétation des valeurs CT (cycle threshold) obtenues par RT-PCR pour SARS -CoV-2
Virémie faible au delà d'un CT de 35
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/test-du-sars-cov-2
et excellente "mise en perspective" de l'interprétation des valeurs CT du Prof. Michael Mina de Harward,... celui qui prône les tests à domicile !(strip test)
COVAX, l'initiative de l'OMS qui se heurte au nationalisme vaccinal
Grâce à COVAX, alliance lancée par l'OMS, un espoir d'une distribution équitable des vaccins sur la planète...
https://www.lapresse.ca/international/2021-01-21/vaccins-aux-pays-pauvres/covax-une-belle-idee-de-l-oms-qui-se-heurte-au-nationalisme-vaccinal.php
Swiss national Covid-19 Scientific Task Force
Ce sont les résidentes et les résidents en EMS qui présentent un risque plus élevé de complication et de mortalité