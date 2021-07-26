Epidémiologie

Situation jugée de inquiétante, en phase ascendante avec augmentation des infections (désormais que du Delta!). Après quelques semaines d'accalmie dans les hôpitaux on commence à voir ici et là des nouvelles hospitalisations, essentiellement des moins de 60 ans et non vaccinés! https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Variant Delta: Efficacité des vaccins mRNA

Les efforts à encourager la vaccination sont justifiées par les différences modestes de l'efficacité des vaccins mRNA avec le variant Delta (1ère dose: 30.7%; 2ème dose: 88%) comparé au variant Alpha (1ère dose 48.7%; 2ème dose: 94%). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891#.YPiTPAw2Zic.linkedin

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01805-2

OFSP -Recommandations de vaccination avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19 (état au 21.7.2021)

Adaptation des recommandatiions de vaccination avec indication à l’administration d’une 3e dose de vaccin à ARNm contre le COVID-19 chez les personnes présentant une immunodéficience sévère. Cf. page 3 du document “Nouvelles adaptations du 21.07.21” https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html

Plus d'un million d'enfants rendus orphelins par la pandémie

"Les enfants ne meurent peut-être pas du COVID-19, mais des millions d'entre eux ont déjà perdu ou perdront leurs parents et leurs soignants avant la fin de la pandémie, créant ainsi une épidémie d'orphelins dans le sillage du virus".

https://www.ox.ac.uk/news/science-blog/one-million-orphans-so-far-hidden-covid-crisis-we-need-talk-about-much-morehttps://www.letemps.ch/sciences/plus-dun-million-denfants-rendus-orphelins-pandemie



Covid-19 vaccine Safety Update CDC

Les données préliminaires de la pharmacovigilence VAERS (US) pour la myocardite/péricardite chez les 12-39 ans suggèrent : Plus de cas après la vaccination mRNA COVID-19 avec la dose 2 par rapport à la dose 1 Taux de 12,6 cas par million de personnes ayant reçu la 2e dose d'un vaccin à ARNm dans les 21 jours suivant la vaccination Les taux semblent plus élevés chez les hommes que chez les femmes Les cas de myocardite/péricardite dans la semaine suivant la vaccination (vraisemblablement 0-5 jours) et de conclure pour une balance bénéfices-risques en faveur de la vaccination! https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf

Etudes

