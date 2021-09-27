Covid Newsletter du 27.09.21
Epidémiologie
Diminution des nouveaux cas, moins de 2'000 cas par jour, on s'en réjouit!
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Néanmoins la courbe épidémiologique n'est pas linéaire, mais bel et bien en "montagnes russes"...et comme l'année passée, les semaines d'automne-hiver sont devant nous!
Le CDC recommande une 3e dose du vaccin Pfizer/BioNTech
Le CDC recommande depuis le 24.09.21 une 3e dose de vaccin Comirnaty® minimum 6 mois après la 2e dose aux personnes:
people aged 65 years and older
residents aged 18 years and older in long-term care settings
people aged 50–64 years with underlying medical conditions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
Quelques considérations et questions qui feront l'objet des points quii seront développés ces prochaines semaines
Tôt ou tard on aura toutes et tous besoin d'une 3e dose, mais la vraie question est "quand" et quelles catégories en priorité.
S'approche -t-on à des schéma à 3 doses, comme ceux que nous connaissons pour d'autres vaccins à savoir le schéma à 0,1,6, mois d'intervalle?
Non respect du moratoire de l'OMS invitant les pays riches à renoncer à la 3e dose généralsée jusqu'à la fin de l'année 2021 et de redistribuer leurs doses à Covax. Force est de constater que l'appel de l'institution suprême de la santé mondiale (WHO) s'en va en fumée.
Afin d'éviter les complications -et pas une infection!- pourquoi ne pas cibler les populations à risque de complication et de s'appuyer sur les études épidémiologiques attestant la nécessité d'une dose rattrapage pour les immuno-supprimés et à ce jour de comsidérer une 3e dose pour les > 60-65 ans ? (we should draw a line..)
Pourquoi une recommandation pour une 3e dose pour le vaccin Pfizer/BionTech et pas Moderna?
COVID-NET
COVID-NET, un network de surveillance basé sur des études populationnelles, sur les données de laboratoires associé à des données sur les hospitalisations dans toutes les catégories d'âge.
Vaccin Johnson & Johnson
La Confédération va recevoir dès cette semaine 200'000 doses. Les recommandations des autorités fédérales et cantonales attendues pour ces prochains jours.
https://www.rts.ch/info/12510282-des-vaccins-sans-la-technologie-de-larn-messager-devraient-arriver-en-suisse.html
Des vaccins sans la technologie de l'ARN messager devraient arriver en Suisse - rts.ch - Info
- Afin de convaincre les personnes que la technologie de l’ARN messager fait hésiter, les autorités sanitaires vont recourir au vaccin de Johnson & Johnson notamment. - En Suisse, la perspective d'une vaccination chez les très jeunes enfants semble encore lointaine. La task force scientifique de la Confédération se positionne avec prudence face à une récente étude de Pfizer/BioNTech non révisée par les pairs, qui présente des résultats prometteurs sur la vaccination chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.- Environ 2000 personnes ont défilé mardi soir à Lausanne contre le certificat Covid. Le rassemblement, le premier du genre dans le canton de Vaud, a été initié par un collectif d'étudiants opposé à l'obligation de présenter un pass pour accéder aux hautes écoles.- La Suisse compte mercredi 1894 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). On déplore cinq décès supplémentaires et 63 malades ont été hospitalisés.
Société Suisse de Médecine Intensive
La SSMI reconsidère un triage des patients COVID en cas de surcharge...