Epidémiologie

Le CDC recommande une 3e dose du vaccin Pfizer/BioNTech

Quelques considérations et questions qui feront l'objet des points quii seront développés ces prochaines semaines



Afin d'éviter les complications -et pas une infection!- pourquoi ne pas cibler les populations à risque de complication et de s'appuyer sur les études épidémiologiques attestant la nécessité d'une dose rattrapage pour les immuno-supprimés et à ce jour de comsidérer une 3e dose pour les > 60-65 ans ? (we should draw a line..)

Non respect du moratoire de l'OMS invitant les pays riches à renoncer à la 3e dose généralsée jusqu'à la fin de l'année 2021 et de redistribuer leurs doses à Covax. Force est de constater que l'appel de l'institution suprême de la santé mondiale (WHO) s'en va en fumée.

COVID-NET

Vaccin Johnson & Johnson

- Afin de convaincre les personnes que la technologie de l’ARN messager fait hésiter, les autorités sanitaires vont recourir au vaccin de Johnson & Johnson notamment. - En Suisse, la perspective d'une vaccination chez les très jeunes enfants semble encore lointaine. La task force scientifique de la Confédération se positionne avec prudence face à une récente étude de Pfizer/BioNTech non révisée par les pairs, qui présente des résultats prometteurs sur la vaccination chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.- Environ 2000 personnes ont défilé mardi soir à Lausanne contre le certificat Covid. Le rassemblement, le premier du genre dans le canton de Vaud, a été initié par un collectif d'étudiants opposé à l'obligation de présenter un pass pour accéder aux hautes écoles.- La Suisse compte mercredi 1894 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). On déplore cinq décès supplémentaires et 63 malades ont été hospitalisés.