Epidémiologie



Stabilisation des nouveaux cas à haut niveau et situation hospitalière toujours tendue

Switzerland: Coronavirus Pandemic Country Profile - Our World in Data

Excellente mise à jour hebdomadaire du DSPS de l'état de Genève

Isolement

Le CDC en train de considérer un isolement plus court pour les vaccinés ré-inifectés

En Suisse 10 jours d'isolement pour ceux testés positifs, isolement de 7 jours possible si PCR à J5/J6 négative.

Ne devrait-on pas raccourcir l'isolement pour les vaccinés ré-infectés à 5 jours?

Swissnoso

Plusieurs recommandations de Swissnoso dans sa position intermédiaire du 22.12.21, adressées aux milieux hospitaliers et soins médicaux :

Accélérer la 3e dose

Port de masque FFP2 (soignants)

Limiter les visites à 1 personne

Eviter les visites des enfants non masqués

Testing de tous les patients hospitalisés

Testing des professionnels non vaccinés au moins 1 fois par semaine

Testing volontaire pour les professionnels de la santé vaccinés, notamment ceux travaillant auprès des patients hospitalisés pour un Covid

En cas de manque de personnel, possibilité de levée d'isolement après 5 jours

https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse