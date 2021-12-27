Covid Newsletter du 27.12.21
Epidémiologie
Stabilisation des nouveaux cas à haut niveau et situation hospitalière toujours tendue
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Switzerland: Coronavirus Pandemic Country Profile - Our World in Data
Excellente mise à jour hebdomadaire du DSPS de l'état de Genève
https://www.ge.ch/document/covid-19-bilan-epidemiologique-hebdomadaire
Isolement
Ne devrait-on pas raccourcir l'isolement pour les vaccinés ré-infectés à 5 jours?
En Suisse 10 jours d'isolement pour ceux testés positifs, isolement de 7 jours possible si PCR à J5/J6 négative.
Le CDC en train de considérer un isolement plus court pour les vaccinés ré-inifectés
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
Swissnoso
Plusieurs recommandations de Swissnoso dans sa position intermédiaire du 22.12.21, adressées aux milieux hospitaliers et soins médicaux :
Accélérer la 3e dose
Port de masque FFP2 (soignants)
Limiter les visites à 1 personne
Eviter les visites des enfants non masqués
Testing de tous les patients hospitalisés
Testing des professionnels non vaccinés au moins 1 fois par semaine
Testing volontaire pour les professionnels de la santé vaccinés, notamment ceux travaillant auprès des patients hospitalisés pour un Covid
En cas de manque de personnel, possibilité de levée d'isolement après 5 jours
https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse
3G, 2G, 2G+
Un schéma éclairant pour une règle pas forcement intuitive
Taux des décès parmis les vaccinés et les non vaccinés en Suisse
ZOE Covid Study
Une excellente ressource pour les données sur Omicron en UK.
Omicron plus contagieux, moins d'hospitalisation probablement à cause de l'immunité préalable des vaccinés et ceux axant présenté la maladie.
https://covid.joinzoe.com/post/covid-cases-explode
covid.joinzoe.com
According to ZOE COVID Study incidence figures, in total there are currently 144,284 new daily symptomatic cases of COVID in the UK on average, based on PCR and LFT test data from up to three days ago.
Etudes
Un pre-print suggérant des évidences pour des effets à long terme après une infection à SARS-CoV-2
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1139035/v1_covered.pdf?c=1640020576