Covid Newsletter du 28 mars 2022
#NewDataNewLogic #HybridImmunity
Epidémiologie
Augmentation des cas ces 2 dernières semaines, causé par Omicron BA.2, frère de Omicron BA.1 plus contagieux mais pas plus dangereux que ce dernier.
La proportion des complications reste plus basse comparée aux complications de Delta (-->immunité préalable + propriétés intrinsèques à se loger de préférence dans les voies respiratoires supérieures et moins dans le poumon).
"Pourquoi continue-t-on à ignorer l'immunité naturelle?"
Plusieurs études épidémiologiques et immunologiques démontrent la robustesse de l'immunité naturelle jusqu'à 10 fois supérieure à celle induite par une vaccination seule!
COVID-19: Why Are We Ignoring Infection-Acquired Immunity?
www.medscape.com
Il est évident et aucunement remis en question que la vaccination a contribué sensiblement à l'immunité de groupe, sauvé des millions de vie et qu’il vaut mieux pour tous une primo-exposition vaccinale que virale, mais ce qui était vrai il y a 1 année ne l’est plus aujourd’hui et les nouvelles données doivent être prises en considération: #NewDataNewLogic #HybridImmunity
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abn8014
Au vu des ces études récentes, le rôle de l'immunité acquise par l'infection, notamment lors d’immunité hybride- doit être prise en compte dans la politique de santé publique en se synchronisant sur la distribution judicieuse des vaccins à l’échelle mondiale et de ne pas recommander aveuglement un 2e booster (4e dose) à la population générale.
Vidéos
Dr John Campbell sur l’immunité naturelle
The New “Endemic Phase” and a Vaccine Update de UCFS Medecine Department
https://dianaalessandro.substack.com