Epidémiologie

Augmentation des cas ces 2 dernières semaines, causé par Omicron BA.2, frère de Omicron BA.1 plus contagieux mais pas plus dangereux que ce dernier.

La proportion des complications reste plus basse comparée aux complications de Delta (-->immunité préalable + propriétés intrinsèques à se loger de préférence dans les voies respiratoires supérieures et moins dans le poumon).