Covid Newsletter du 28.06.2021
MORE TRANSMISSIONS MORE VARIANTS ...LESS TRANSMISSIONS LESS VARIANTS!
Epidémiologie
Situation stable en Suisse, environ 110 cas par jour cette dernière semaine, incidence de 27 cas/100'000, Re= 0.44
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview,
L'évolution épidémiologique dans les autres pays nous indique clairement que la bataille n'est pas terminée.
Variant Delta plus
A 60% plus transmissible que le variant Delta, le variant "Delta+ K417N"-également détecté en Suisse et variant certainement prédominant fin août?- s'accrocherait plus aux récepteurs de nos cellules pulmonaires, serait plus résistant au traitement par les anticorps monoclonaux- L'immunité des vaccins mRNA contre l'infection au variant Delta à 88-90% (à suivre)
Le scénario d'une 3e vague sous nos latitudes pour l'automne n’est pas exclu et cette vague de s’abattre en premier lieu sur les adultes non vaccinés!
Vaccins mRNA et myocardite chez les moins de 30 ans
Un signal s'est allumé dans les radars de la pharmacovigilance avec des cas de myocardites survenant notamment chez des patients de moins de 30 ans et de sexe masculin. A ce jour un lien de causalité n'étant formellement établi, les autorités recommandent la pesée des intérêts avec considération prédominante de la vaccination afin d'éviter les effets secondaires d'une infection à SARS-CoV-2
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/05-COVID-Wallace-508.pdf