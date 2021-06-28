Epidémiologie

L'évolution épidémiologique dans les autres pays nous indique clairement que la bataille n'est pas terminée.

Variant Delta plus

A 60% plus transmissible que le variant Delta, le variant "Delta+ K417N"-également détecté en Suisse et variant certainement prédominant fin août?- s'accrocherait plus aux récepteurs de nos cellules pulmonaires, serait plus résistant au traitement par les anticorps monoclonaux- L'immunité des vaccins mRNA contre l'infection au variant Delta à 88-90% (à suivre)

Le scénario d'une 3e vague sous nos latitudes pour l'automne n’est pas exclu et cette vague de s’abattre en premier lieu sur les adultes non vaccinés!