Epidémiologie



Poursuite de l'augmentation des cas ainsi que des hospitalisations partout en Suisse ...et dans la plupart du reste du monde (contagiosité augmentée des nouveaux variants)! https://www.ge.ch/covid-19-situation-epidemiologique-geneve-informations-du-canton/situation-epidemiologique-geneve https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

https://ourworldindata.org/coronavirus

Auto-tests pour le Covd 19

Disponibles en Suisse à partir du 7 avril, on devra s'en procurer en pharmacie. Ces tests seront gratuits (5 par personne /mois) Conférence de presse de l'OFSP mardi 30 mars pour plus de détails (comment se les procurer, que faire si un auto-test est positif,..)

https://www.rts.ch/info/suisse/12078881-les-autotests-pour-le-covid19-disponibles-des-le-7-avril-en-suisse.htmlLes auto-tests pour le Covid-19 disponibles dès le 7 avril en Suisse - rts.ch - Suisse





Test PCR (frottis buccaux et salivaires) possibles et recommandé chez les enfants à partir de 6 ans

Chez les moins de 6 ans ces tests ne sont actuellement pas recommandés en 1ère intention...mais sur le terrain "à privilégier" si frottis naso-pharyngé pas possible/refusé par les parents. Ce qui est important à ce stade de la pandémie c'est bel un bien un testing à large échelle et de cautionner la compliance au testing ...malgré une éventuelle perte avérée/suspectée de la sensibilité ! https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html





OFSP



PDF Recommandations de vaccination (PDF, 19.03.2021) sur le site de l'OFSP à avoir sous la main et le parcourir au moins en lecture diagonale! https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html#1438085328

OMS/ WHO conference de presse du 25 mars

32 millions de vaccins déjà distribués grâce à l'alliance Covax, appel de Covax/OMS aux Etats à rétrocéder au moins 10 millions de doses.

Mise en garde des offres frauduleuses des vaccins contre le Covid sur internet, fioles vaccinales truffées de produits non actifs, ...le tout en détails dans

Astra Zeneca et thromboses



Pas de différence entre les événements thrombotiques chez les personnes vaccinés avec le vaccin de Astra Zeneca et la population générale, néanmoins la pharmacovigilance suit de près l'éventuel risque corrélé avec les thromboses des sinus caverneux observés chez les moins de 55 ans. L’OMS et l’EMA recommandent de poursuivre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots



Immunité mémoire au SARS-CoV-2 étudié jusqu'à 8 mois après infection.



Article du Prof. Shane Crotty de La Jolla Institute of Immunology et excellente vidéo expliquant quelques fondamentaux de l'immunologie https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063

Comment fonctionnent les vaccins Astra Zeneca?

RNA codant pour la protéine Spike transcrit en DNA au laboratoire, inséré ensuite dans le virus vectoriel (adénovirus), ablation des gènes E1A, E1B, E4 et E1A rendant ainsi le virus vectoriel non "réplicatif " et empêchant l'intégration du brin ADN dans notre génome.



